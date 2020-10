Joelma e Whindersson Nunes se despedem dos fãs em porta de hotel

Na tarde desta quarta-feira (21) a cantora Joelma e o humorista Whindersson Nunes deram tchau para os fãs de Belém após uma rápida passagem pela cidade. Eles fizeram gravações em alguns pontos como Parque do Utinga e Estação das Docas, além de um passeio pelas ilhas que rodeiam a capital paraense. O motivo da vinda para Belém é para um projeto do humorista que deve ser divulgado no próximo ano.

Whindersson foi o primeiro a deixar o hotel e disse que não está dando entrevistas, mas ele posou para foto com fãs. Na sequência, Joelma deixou o hotel e falou com a equope de reportagem. Ela disse que foi uma passgem muito rápida e que não deu tempo para matar a saudade.

"Foi uma passagem muito rápida, mas deu para mostrar um pouquinho para o Whindersson", disse a cantora. Sobre o humorista, ela disse que ele é muito grato ao público de Belém, pois sempre foi bem recebido na cidade.