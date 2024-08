João Pimenta apresenta stand up 'Pimentaverso' no Teatro Gasômetro em Belém

Considerado um sucesso pelo público e com mais de 16 anos de carreira, o comediante baiano João Pimenta, chega à cidade de Belém na sexta-feira (2), para apresentar seu primeiro show solo Stand Up Comedy: Pimentaverso. O show de humor ocorrerá no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, às 21h. Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis para compra através do site Ingresso Digital. Essa é a primeira vez do comediante na capital paraense.

No show, João Pimenta reúne suas referências, vivências de um negro periférico e suas histórias mais mirabolantes em seu primeiro solo de stand-up. Com uma longa carreira, o comediante traz todo o caos, aleatoriedade e causos inusitados que compõem sua vida.

Questionado sobre o nome do stand-up, Pimenta refletiu a forma como o show foi pensado, com ligações entre os personagens, expansão dos universos e uma verdadeira imersão no "Pimentaverso".

“É um show com muita coisa da minha vivência, com críticas a várias questões como abandono parental, racismo... Vou tentar fazer as pessoas voltarem pra casa após ver esse show com um quentinho no coração de que se divertiram e deram risada com algo responsável", contou em entrevista ao site ‘Alô, alô, Bahia’.

Uma característica marcante de João Pimenta que pode surpreender quem ainda não o conhece é sua postura considerada “agressiva" no palco. Em seus vídeos, não é incomum vê-lo mandar pessoas da plateia calarem a boca ou mesmo irem "para aquele lugar". Evidentemente, tudo faz parte do show e o resultado são mais gargalhadas por parte do público.

“Na verdade, o povo já acha agressivo só de ver um preto em cima do palco, é como geralmente nos enxergam”, afirma João em entrevista ao site A Tarde.

Ele revelou que o público entende que é parte do número e nunca houve relato de reações negativas por parte da plateia. “Nunca me deu problemas em relação a agressão, meu público é bastante educado. E meu trabalho não se resume a isso”, observou o comediante.

Trajetória

Natural de Pojuca, na Bahia, João Pimenta escreve textos e contos desde a infância. Já vendeu coxinha em uma lan house e morava na rua onde "tudo acontecia", de onde tirou suas primeiras histórias. Desde 2011, ele produz conteúdo para a internet e, desde 2009, faz stand-up. João mantém-se ativo entre atividades digitais, palco, séries e esquetes

Em 2021, João deu um passo importante em sua carreira ao ingressar no grupo Porta dos Fundos, ao lado dos consagrados Fábio Porchat, Antonio Tabet e Gregório Duvivier. Logo, João e sua colega pernambucana Ademara Barros protagonizaram um dos vídeos de maior sucesso do canal no YouTube, "Sudestino".

“[Entrar no Porta dos Fundos foi] uma oportunidade incrível, depois de 15 anos trabalhando e tentando fazer algo notável nacionalmente. Os donos estavam de olho no meu trabalho e fizeram o convite. Tô lá vai fazer três anos e tô bem satisfeito com o trampo”, afirmou o comediante.

SERVIÇO

João Pimenta apresenta 'Pimentaverso' em Belém

Data: sexta-feira, 2 de agosto;

Horário: às 21h;

Local: Teatro Gasômetro.