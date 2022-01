João Gustavo volta a criticar Naiara Azevedo

O irmão de Marília Mendonça, o cantor João Gustavo, voltou a falar sobre Naiara Azevedo. Ele já havia acusado a cantora de tentar se promover em cima do nome de sua irmã, que morreu em novembro do ano passado em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais.

O jovem usou o Twitter, neste domingo (16) para fazer críticas à Naiara, que anunciou que lançaria uma música com Marília durante a sua passagem pelo reality show da Globo. "É muito fácil olhar da janela na casa do vizinho. Estamos aprendendo a separar o joio do trigo. E falem o que quiser, mas nós sabemos o que é verdadeiro e o que não é!", começou ele.

"Quando pensei em não lançar mais meu trabalho, lembrei do quanto ela feliz. Engoli o choro, a dor e fizemos o que ela queria. Quem conheceu a minha irmã sabe o quanto algumas coisas a deixava magoada. E, por isso, não vou deixar ninguém, mas ninguém mesmo, se fazer valer da partida dela. Uma coisa vou levar para a vida: Quem ama não usa", finalizou.