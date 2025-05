Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, é processado por uso indevido de 'Dazed and Confused'

Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, foi processado pelo compositor Jake Holmes por suposta infração de direitos autorais e quebra de contrato envolvendo a música Dazed and Confused. A ação foi movida na segunda-feira, 5, na Corte Distrital Central da Califórnia, nos Estados Unidos. A editora Warner Chappell e a Sony Pictures também são citadas como rés no processo. A informação é da agência Reuters.

Holmes afirma que Page e Warner violaram um acordo firmado em 2011 ao lançarem versões de arquivo de apresentações ao vivo da música, nas quais apenas Page aparece creditado como autor. Ele também contesta o uso da canção no documentário Becoming Led Zeppelin, distribuído pela Sony Pictures, alegando que não autorizou a reprodução da faixa nem foi remunerado por ela.

Na ação, Holmes pede uma indenização de pelo menos US$ 150 mil (R$ 858 mil na cotação atual) por cada violação, conforme previsto pela lei de direitos autorais dos Estados Unidos. Procuradas pela Reuters, tanto a Warner Chappell quanto a Sony Pictures não comentaram o processo. O advogado de Holmes também preferiu não se manifestar.

Jake Holmes compôs Dazed and Confused em 1967. Mais tarde naquele ano, a canção foi adaptada pela banda Yardbirds, da qual Jimmy Page fazia parte. Em 1969, o guitarrista passou a apresentá-la também com o Led Zeppelin, sem atribuir crédito a Holmes. O primeiro processo entre os dois foi aberto em 2010 e encerrado com um acordo extrajudicial no ano seguinte.

O novo processo sustenta que o guitarrista descumpriu os termos do acordo ao continuar usando a música sem os devidos créditos ou compensação financeira.