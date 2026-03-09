Capa Jornal Amazônia
Jello Biafra, ex-vocalista do Dead Kennedys, sofre AVC e é internado

Estadão Conteúdo

Jello Biafra, ex-vocalista da banda Dead Kennedys, foi internado no sábado, 7, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada pelo selo Alternative Tentacles Records, que o músico fundou enquanto ainda estava no Dead Kennedys, nesta segunda, 9.

Conforme o comunicado do selo, o AVC foi causado por pressão alta. O Alternative Tentacles também informou que Biafra está estável.

A nota ainda incluiu um relato do cantor, que disse ter sofrido uma queda enquanto passava mal. "Pulei da cama porque precisava urinar, e minha perna esquerda simplesmente cedeu e eu caí no chão. Não consegui nem amortecer a queda com meu braço esquerdo porque ele também não estava funcionando. Tentei levantar de novo e não consegui. Foi nesse momento que pensei: 'Estou tendo um derrame'", disse ele.

Biafra foi vocalista do Dead Kennedys até 1986. A relação dele com a banda desde a sua saída não é amigável. O músico se tornou um ativista e chegou a se candidatar como candidato alternativo à presidência dos EUA em 2000.

Palavras-chave

MÚSICA/JELLO BIAFRA/DEAD KENNEDYS/AVC
Cultura
