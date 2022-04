Jade e PA são vistos juntos celebrando after, no show do rapper Teto

Depois do baile da "Vogue", no Copacabana Palace, Jade e PA seguiram para Madureira, onde aconteceu o show do rapper Teto.

A influencer trocou o look de gala por um tubinho preto e foi curtir com Paulo André, Pedro Scooby e Cintia Dicker. Na saída, os dois foram flagrados saindo juntinhos.

Durante a festa, no Copacabana, eles já tinham sido shippados por Ivete Sangalo, que se apresentou no baile. A cantora declarou torcida ao casal “Jadré”. A baiana elogiou o vice-campeão do “BBB22” e disse que queria que os pombinhos se casassem.

Apesar de rumores, os dois nunca confirmaram que vivem um affair fora da casa, o que tem gerado grandes expectativas de um romance. Quem também estava no show era o surfista Gabriel Medina, que foi apontado como o novo romance da ex-sister.