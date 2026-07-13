Jacqueline Brazil visita o namorado Luiz Carlos Jr., narrador da Copa, nos EUA

A apresentadora da previsão do tempo da TV Globo aproveitou o feriado prolongado de 9 de julho

A jornalista Jacqueline Brazil viajou aos Estados Unidos para reencontrar o namorado, o narrador Luiz Carlos Jr. Ele está no país cobrindo a Copa do Mundo pelo SporTV. A apresentadora da previsão do tempo da TV Globo aproveitou o feriado prolongado de 9 de julho, em São Paulo, para fazer uma visita rápida ao companheiro em Boston.

O reencontro do casal foi compartilhado pelos dois nas redes sociais. Luiz Carlos Jr. passou por diferentes cidades norte-americanas durante a cobertura do campeonato. Ele compartilhou que Jacqueline esteve em Boston para vê-lo.

Jacqueline Brazil também registrou momentos da viagem e deixou uma mensagem ao narrador. "Foi rapidinho, mas foi maravilhoso! Continue brilhando muito na Copa", escreveu ela.

Detalhes da viagem e da cobertura

No domingo, 12 de julho, Jacqueline Brazil embarcou de volta para São Paulo. Antes da partida, ela publicou um story informando que seguia para o aeroporto. Luiz Carlos Jr. permaneceu nos Estados Unidos para continuar a cobertura da Copa.

O narrador viajou para Atlanta após a visita. Ele fará a transmissão da semifinal entre Inglaterra e Argentina. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 15 de julho.

Início do relacionamento do casal