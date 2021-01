'Já reproduzi filmes da Gretchen', diz Jojo Todynho sobre sexo pós-'A Fazenda'

Vencedora do “A Fazenda 12”, Jojo Todynho contou que já "saiu do zero a zero". Depois de mencionar uma relação secreta no reality show, a funkeira admitiu que ainda tem uma "paixão", mas afirmou que mantém outros “contatinhos” enquanto o namoro não engata, sem dar novas pistas sobre a identidade do “dono” do seu coração.

"Meu coração já tem dono, mas é um processo. Meu coração escolheu um dono, mas por enquanto o dono desse coração ainda não tomou posse dele. Então, tenho uns stand-by", explicou Jojo, de 23 anos, em uma live com o jornalista Felipeh Campos.

Questionada por ele se já havia consumado algum affair com "um beijo na boca", a intérprete de que "Tiro Foi Esse?" foi direto ao ponto: "Beijo na boca? Eu já reproduzi filmes da Gretchen", brincou, fazendo referência aos filmes pornôs estrelados no passado pela veterana.