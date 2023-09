Izabela Jatene lança livro sobre tribos urbanas de pesquisa de 1990

As tribos das cidades mudam com o passar dos anos. Logo nos anos 1990, Belém vivenciou vários grupos juvenis com determinadas identificações culturais ou de comportamento. Eram skatistas, góticos, punks, mauricinhos e patricinhas, headbangers, gangues de rua, e principalmente o universo drag queen de Babeth e a Banda Bagaço espalhados pela capital paraense. São esses grupos que a antropóloga e pesquisadora Izabela Jatene buscou entender em sua pesquisa desbravadora “Tribos Urbanas em Belém: Drag Queens - rainhas ou dragões?”, que chega agora como livro da editora Paka-Tatu.

O lançamento da obra ocorrerá nesta sexta-feira, dia 22, no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA), localizado na Praça da República. Um percentual das vendas do livro será revertido para o Projeto Arte pela Vida, um comitê que colabora com pessoas portadoras do vírus HIV. O local em especial era e continua sendo um dos espaços de maior encontro das tribos urbanas. Os que se via na Praça da República está vivo até hoje difundido pela cidade.

“E é um tempo em que eclodem esses tipos de relações de sociabilidade. Elas iniciam essa força na década de 1990 (as formas de agregação juvenil, onde as pessoas se encontravam…), esse início, na realidade, de uma liberação deste ser ‘versus’ a sua sexualidade. As décadas de 1970 e 1980 dizem ‘isso existe’ e ‘nós temos espaço e nós vamos para esse espaço’. A década de 1990 começa a trazer essas pessoas e essa forma de ser e estar para a rua. E hoje isso está na rua, faz parte da vida cotidiana”, explica.

Izabela lembra como realizou naquele local várias das entrevistas que deram origem à pesquisa e agora ao livro. “Aquele grande quarteirão, aquele quadrado verde com o Theatro da Paz no meio, tinha espaços certos para os grupos certos. Atrás do [teatro] Waldemar, os headbangers; muitas vezes, se o pessoal punk chegasse, se aproximava, mas nem tanto. No monumento da República ficavam os skatistas, transgredindo - isso é algo que a gente precisa marcar, estamos falando de sujeitos que em todos os momentos não tinham medo e viviam espaços de transgressão mesmo”.

Para conhecer melhor esses grupos, Izabela chegou a conviver também com gangues de jovens nos anos 1990, o auge desses grupos. Ela chegou a presenciar as pichações e pequenos furtos e arrastões que as gangues promoviam no centro de Belém. “Até hoje as pessoas dizem ‘tu era muito maluca’. E realmente, porque eu me metia no meio de uma gangue e saía pela rua com eles. Estava num risco, na vivência de uma coisa que eu adoro, o ‘anthropological blues’, algo que o [antropólogo] Roberto da Matta fala muito, que é essa vivência da antropologia!”, exalta Izabela.

O livro acaba desenha um grande mapa da Belém ocupada pela juventude dos anos 1990, rememorando inclusive locais como o Go Fish, bar em que ocorreram manifestações drags. Naquele local, Izabela assistiu pela primeira vez ao show de Babeth e Banda Bagaço, objeto de pesquisa que ocupa metade do livro. A publicação também possui as fotos do artista e jornalista Orlando Maneschy, que registrou vários momentos pelas suas lentes.

“Eu me deparo com isso e penso ‘tem alguma coisa que está mexendo comigo’. E eu chegava e escrevia sobre o bar, toda quinta eu estava lá, e pensei ‘gente, eu estou apaixonada por isso e vou escrever sobre isso’. E eu começava a olhar que a Babeth e a Banda Bagaço era um desenho estético que aderia tudo que eu estava lendo da Pós-modernidade. Eu fiz um recorte mesmo. Olhei para aquilo e fiz: ‘minha teoria é essa’”, relembra.

Serviço: Lançamento do livro “Tribos Urbanas em Belém: Drag Queens - rainhas ou dragões?”,

Editora: Paka-Tatu

Páginas: 215

Data: sexta-feira, dia 22.

Horário: 18h

Preço: R$ 70

Local: Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA), localizado na Praça da República.