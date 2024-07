Iza retorna às redes sociais após traição de Yuri Lima e manda recado aos fãs

Após toda a polêmica envolvendo o fim de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, a cantora Iza voltou às redes sociais nesta quinta-feira (11). Sem comentar a traição do ex-namorado, que teve conversas sexuais com outra mulher vazadas na internet, a artista agradeceu aos fãs por todo apoio e carinho que têm dado neste momento delicado.

“Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou”, disse ela através dos Stories do Instagram.

Ela seguiu agradecendo as mensagens de apoio e revelando que está se sentindo mais forte por receber tanto amor.

“Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. “Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês”, concluiu Iza.