Iza responde curiosidade de seguidores sobre suposta gravidez

No clima da moda da caixa “Verdade ou Mentira”, usada pelos famosos no feed do Instagram, um fã acabou por pegar a cantora Iza de surpresa em uma pergunta: “É verdade que você está grávida?”, questionou. Sempre bem humorada, ela brincou que tem "praticado" bastante ultimamente, mas, desmentiu o boato. “Não gente. Eu não tô grávida. Eu quero ter filho, mas não tô grávida. Tenho praticado muito, graças a Deus”, disse.

Legenda (Reprodução Instagram)

Iza já revelou mais de uma vez em entrevistas a vontade de ter um filho, mas diz que pretende esperar um pouco até que o período da pandemia passe. “Eu e Sérgio amamos crianças. Ele já comprou um carro com sete lugares e diz que é para mim, minha mãe, a mãe dele e as crianças. Queremos ter três (filhos). Sempre quis isso e quero ter enquanto ainda estou nova. Ano que vem está um pouco cedo, mas quero ter o quanto antes. Quero conhecer os meus bisnetos”, contou.