Ismaelino Pinto estreia “Mangueirosamente”, um videocast sobre Belém do Pará

O jornalista e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, apresenta a partir de hoje, quinta-feira (24), às 19h, o videocast “Mangueirosamente”, um programaem formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais de Belém do Pará e suas memórias. Colunista do jornal impresso há mais de vinte anos, o jornalista se reinventa nas plataformas digitais do veículo e promete um programa regado à cultura e doces lembranças. No primeiro episódio, o jornalista recebe três vencedoras do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense para relembrar momentos marcantes na cidade das Mangueiras.

Segundo Ismaelino, a ideia do nome surge da palavra “Mangueirosa”, criada por ele e que atravessou o mundo destacando as principais características de Belém. “Foi uma forma que eu criei pra resumir todas as nossas belezas e riquezas. Mangueirosamente é para falar de Belém, contar histórias das pessoas que fazem a cidade, falar sobre o modo de ser paraense, de como é viver nessa cidade. Eu acho importante resgatar nossas memórias culturais, a ideia é levar pessoas que marcam a história de Belém e que muitas vezes essas histórias não ficam registradas”, destacou.

No primeiro episódio, o jornalismo destaca que a pauta será um dos principais concursos de beleza do Brasil e um dos principais eventos de carnaval na cidade: o Rainha das Rainhas. Ele recebe as exs-Rainhas Ana Júlia Chermont (1971), Isabel Rezende (1981) e Geruza Fonseca (1999). “São três décadas diferentes e cada uma vai falar sobre suas experiências, além das mudanças desse evento tão significativo até hoje”, afirmou.

Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará.