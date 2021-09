Isabeli Fontana mostra o filho com Henri Castelli

A modelo Isabeli Fontana, de 38, usou as redes sociais para mostrar o filho caçula, Lucas. "Meu baby está maior que eu! O que vai ser de mamãe agora?", brincou a supermodelo. O adolescente, de 14 anos, é fruto da relação da top com o ator Henri Castelli, com quem foi casada de 2005 a 2007.

"Meu filho é um geniozinho fora da curva mesmo", diz Isabeli em entrevista exclusiva à ELA. "Esses moleques crescem rápido demais e são realmente mais evoluídos que nós, mas ainda assim é muito importante estar próxima do meu príncipe, porque mesmo não parecendo que necessite de atenção, temos que ficar de olho nessa fase nos menores detalhes, nem que eles não queiram se expressar ou conversa... Porque nunca querem, né?"