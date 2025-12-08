Isabel Veloso está estável, diz marido Lucas Borbas

A influencer Isabel Veloso, 19, segue internada na UTI de um hospital de Curitiba. Ela está estável, mas ainda com ajuda de aparelhos. A atualização foi feita pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, nos stories no Instagram. Ele aproveitou ainda para pedir orações e criticou a divulgação de imagens da influencer em estado frágil.

"A Isabel está estável, ainda com ajuda de aparelhos. É um momento delicado e, como marido preciso dizer: Podem postar fotos dela cheia de vida, sorrindo, vivendo - porque é assim que eu vejo a minha Isa. O que ela passa agora é um trecho, não o fim. Eu creio nisso. E obrigada a cada um que ora por ela em silêncio. A fé de vocês tem sustentado a gente", ele escreveu.

Lembrando que Isabel é uma figura pública e acompanhada por muitas pessoas, Borbas disse ainda que tem observado com "profunda tristeza e preocupação, a divulgação de imagens e informações que expõem Isabel em um momento de extrema fragilidade, práticas que, além de desnecessárias, contrariam as orientações da instituição onde ela está internada e violam sua privacidade".

"A família reconhece e valoriza todas as orações e manifestações de carinho. Contudo, lamentamos que algumas pessoas utilizem a fé e a fragilidade de Isabel como forma de obter visibilidade nas redes sociais", diz ainda parte da publicação.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Na semana passada, a influencer foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e na última quinta, 4, foi entubada pela segunda vez nesta internação.

Veloso foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos, e em outubro, ela passou por um transplante de medula.