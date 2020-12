Irmão de Marcio Garcia promove festa para 400 pessoas com entrada de R$ 200

Em meio a uma pandemia que matou mais de 180 mil pessoas no Brasil, Marcello Machado, irmão do apresentador Márcio Garcia, achou interessante organizar uma festa de Réveillon para até 400 pessoas. Marcello chegou a anunciar o evento no Facebook.

O pai dos irmãos, Carlos Alberto Machado, continua internado tratando da covid-19.

“Em um espaço aberto que tem mais de 3 mil metros quadrados de frente pro canal. O local será a Bella Marina. O som e a iluminação serão de primeira. Como estou assinando a produção da festa, quem me conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a festa seja um sucesso, com todos se divertindo. Por isso decidimos transformar o valor da entrada em consumação mínima de R$ 200 por pessoa”, escreveu Marcello.

Ele revelou, ainda, dois DJ’s confirmados no evento: ele próprio e mais um amigo, chamado Roger Lyra.

Marcio defendeu, mas voltou atrás

Marcio Garcia compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (11) e falou sobre a festa promovida pelo irmão. "E quero aproveitar para falar de outro assunto que está hoje nas redes sociais, sobre uma festa que meu irmão estaria organizando para o final do ano. Eu confesso que não tinha me atentado que era uma festa presencial. Estava convicto de que era uma festa virtual. Achei que era uma festa virtual”, disse.

“Quero deixar registrado que eu não concordo, não acho correto. Vou tentar convencê-lo a desistir da festa. Claro que ele precisa trabalhar, mas infelizmente não dá para ser dessa forma. Quero deixar registrado aqui o meu arrependimento", completou.