InterPositive: o que é a empresa de ia de Ben Affleck comprada pela Netflix?

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 5, a compra da startup de inteligência artificial InterPositive, fundada em 2022 pelo ator e cineasta Ben Affleck, que agora terá uma posição de conselheiro sênior na plataforma de streaming.

Segundo a Netflix, a equipe da startup, formada por cerca de 16 engenheiros, pesquisadores e outros profissionais, será incorporada à empresa.

O que é a InterPositive

A InterPositive desenvolve ferramentas baseadas em IA voltadas especificamente para a produção audiovisual. Embora os valores da transação não tenham sido divulgados, a aquisição integra uma estratégia da plataforma para ampliar o uso de tecnologia em processos criativos e técnicos do cinema e da televisão.

Diferentemente de sistemas de IA generativa que criam imagens ou vídeos a partir de comandos de texto, a InterPositive foi projetada para aprimorar material já filmado.

A tecnologia ajuda profissionais de cinema em tarefas como correção de cor, ajustes de iluminação, efeitos visuais e reenquadramento de cenas, atuando em etapas da pós-produção.

O movimento ocorre em um momento em que Hollywood debate intensamente os limites e as possibilidades do uso de IA na indústria audiovisual.