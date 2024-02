Integrantes do Grupo Fundo de Quintal realizam show de samba em Belém

Com mais de 50 anos de história, o Grupo Fundo Quintal é uma das principais referências do samba no Brasil. Neste domingo, 25, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (COPM), Belém recebe a banda Fundo de Quintal, representada pelos integrantes Itaguaí, Marcio Alexandre e Ademir Batera. Juntos, estes músicos realizarão um grande show junto a convidados especiais como a banda Fruto Sensual, DJ Cássio Costa, Mariza Black e Rally do Samba. A programação se inicia a partir das 12h.

Para o artista Alexandre, voltar a Belém para tocar é sempre muito gratificante. “Temos um público muito fiel e que sempre enche a casa por onde passamos, ainda mais para inaugurar um espaço que vai receber muitos eventos grandiosos, ser os primeiros a estar ali é algo muito precioso, vai ser lindo, estamos preparando algo especial pra esse momento", destaca ele.

VEJA MAIS

Tendo início nas tradicionais rodas de samba do Rio de Janeiro, em meados dos anos 70, o Fundo de Quintal estabeleceu-se na Música Popular Brasileira como um grupo de renome e grande relevância para os artistas atuais. Em sua trajetória, eles conquistaram discos de ouro e de platina com diversas músicas e LPs, a exemplo da obra “O Mapa da Mina”.