Ingressos para os shows da Turma do Pagode e Mr. Dan em Belém já estão à venda; veja como adquirir

Uma festa regada com o melhor do pagode tem data marcada para balançar os amantes do gênero em Belém. No dia 24 de outubro, Turma do Pagode e Mr. Dan desembarcam em Belém para um grande evento no Espaço Náutico Marine Club, que também contará com a atração paraense I Love Pagode. Os ingressos já disponíveis nos pontos de venda oficiais da Bis Entretenimento. Veja quais são:

Loja Classificados de O Liberal - no subsolo do Boulevard Shopping, das 10h às 22h;

On-line no site ticketou.com.

Os ingressos estão disponíveis em três categorias diferentes, que variam de acordo com os espaços de acesso: frontstage, lounge e camarotes fechados com 10 lugares. Os valores começam em R$ 50, e os camarotes são vendidos com exclusividade pelo WhatsApp da Bis Entretenimento (91) 98213-0059.

O evento está marcado para o dia 24 de outubro (domingo), e será realizado no Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá).

Conheça as atrações:

Turma do Pagode

Desde 2000 nas rodas do samba da cidade de São Paulo, a Turma do Pagode tinha planos de fazer registro audiovisual de show em 2020 para celebrar os 20 anos do grupo. Atrapalhados pela pandemia, os planos foram alterados, mas concretizados. Recentemente o grupo lançou o registro "Turma no Quintal", gravado ao vivo em show apresentado em outubro, ao ar livre, para público reduzido, na Vila dos Ingleses, em São Paulo (SP).

A ideia foi simplificar a produção de gravação audiovisual ao montar show que remetesse aos primórdios da trajetória da Turma do Pagode, grupo que entrou em cena justamente em rodas armadas em quintais e bares de São Paulo. Para montar o roteiro, Leiz (tantã e voz), Caramelo (banjo e voz), Rubinho (pandeiro e voz), Marcelinho TDP (cavaquinho e voz), Leandro Filé (violão e voz), Fabiano Art (surdo), Neni Art (repique de mão, pandeiro e cuíca) e Thiago (reco-reco) reuniram nove músicas inéditas, apresentadas entre medleys com sucessos dos pagodes, e eventualmente de outros gêneros musicais, alguns gravados com adesões de convidados.

Mr. Dan

Cantor, compositor e tecladista, Mr. Dan começou a carreira artística aos oito anos, como vocalista de um grupo infantil, sucesso na década de 90. De lá pra cá, foram muitas as experiências e projetos lançados. Compositor, Mr. Dan é responsável pelos sucessos “Calma Amor”, “Melhor Eu Ir”, “Até Mais”, “Sincera Comigo” e “Pretexto”, todas destaques nos repertórios dos mesmos grupos e também no setlist de Thiaguinho, Péricles, Imaginasamba e Rodriguinho.

As influências do músico definiram sua personalidade musical. Dan passou a infância e adolescência ouvindo Michale Jackson, Marvin Gaye e Stevie Wonder. Essa bagagem, aliada à vivência e pesquisa musical o inspiraram para desenvolver um estilo próprio dentro do cenário fonográfico brasileiro. “Quis criar algo inovador para o nosso país, misturando black music com batidas eletrônicas e instrumentos acústicos”, comenta MR. Dan.

I Love Pagode

O Projeto I Love Pagode nasceu em Belém, criado com o intuito de reunir os amigos, lembrar as saudades e celebrar o amor pelo pagode. O amor é a palavra que define melhor o sentimento do grupo, que diz sentir na pele a batida do pandeiro, no coração o batuque do rebolo e na alma a batida do surdo. "Quando falamos em amigos nada melhor do que todos em volta de uma mesa onde podemos cantar e tocar até acabar a cerveja. E foi desse jeito que durante anos a vida desse grupo de amigos foi virando tradição. Até que as ideias foram se encaixando e nasceu o Projeto I Love Pagode", descreve a banda.