Ingressos de show de Whindersson Nunes no Amazonas esgotam em 10 minutos

O show “É De Mim Mesmo” do humorista Whindersson Nunes, previsto para acontecer no dia 3 de outubro de 2021, com uma sessão às 18h30 e outra às 21h, no Teatro Amazonas, já está com os ingressos todos esgotados. As vendas começaram na manhã desta quarta-feira (22) e esgotou em menos de 10 minutos.

Segundo a MB eventos, produtora do show, os ingressos estavam sendo vendidos no bilheteriadigital.com no valor de R$120 a inteira e R$60 a meia, mais R$12 de taxa do site. Ainda não foi informado se abrirá sessões extras.

Algumas pessoas relataram que, no mesmo minuto em que foi liberado, já não havia ingressos. Outras afirmam que conseguiram comprar após 5 minutos atualizando o site. Devido à quantidade de pessoas entrando simultaneamente, o site pode ter caído para alguns.