A influenciadora paraense Jordanna Maia está na lista de indicados ao Meus Prêmios Nick 2021. Com milhões de seguidores distribuídos pelo TikTok, Instagram e YouTube, a paraense concorre na categoria "Ícone Fashion" ao lado de celebridades como: Juliette, Maisa, Iza, Camilla De Lucas e Manu Gavassi. E para falar um pouco a respeito da expectativa da premiação, a influenciadora é a convidada do "Égua do Babado", nesta quarta-feira (18), às 17h. O bate-papo será pelo instagram de oliberal.com.

Para a influenciadora, a indicação é um marco de reconhecimento ao trabalho e dedicação na carreira. “Foi indescritivelmente maravilhoso e emocionante ser contemplada com essa indicação. É um marco para minha carreira, concretiza todo o meu esforço ao longo dos anos. Só tenho a agradecer. E ainda, estar concorrendo ao lado de pessoas tão relevantes e que admiro tanto é uma honra”, disse a paraense.



Em sua 22ª edição, a premiação da Nickelodeon conta com 22 categorias que já estão com votações abertas através do site e das redes sociais da emissora. Você pode votar através do site oficial, do Twitter, utilizando a #MPN + a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e também no Instagram comentando em qualquer post da @nickelodeonbr, usando a hashtag do indicado + a #MPN.

Por ser uma das precursoras em transições fashionistas no país, Jordanna passou a ser reconhecida por sua criatividade através de produções em novos formatos, reforçando o seu diferencial e expertise em edições elaboradas.

Nascida em Castanhal, nordeste do Pará, a influencer Jordanna Maia, de 20 anos, se comunica de forma direta com seus seguidores.

A jovem paraense mostra sua criatividade com vídeos bem produzidos por meio de produções fashionistas feitos em novos formatos, reforçando expertise em edições elaboradas inéditas.

Estudante de Publicidade e Propaganda, na ESPM, de São Paulo, sempre teve muita curiosidade pela profissão de artista. Em 2015, chegou a publicar no YouTube alguns vídeos sem pretensão e gerar conteúdo por hobby, mas foi apenas em 2018 que ela se profissionalizou e passou a divulgar em suas redes sociais e demais plataformas uma rotina de posts e vídeos.

Com o TikTok, plataforma considerada como uma das maiores lançadoras de tendências no mundo, foi que Jordanna alavancou seus números de seguidores e ganhou relevância para trabalhar com marcas importantes como: Burberry, Yves Saint Laurent, Miu Miu, Farfetch, L’oreal Profissional, Nicholas Kirkwood, BYNV, Revolve e Benefit.

Para Jordanna, a moda é uma das maneiras mais bonitas de se expressar. Ela deseja se tornar referência e inspiração neste universo. E ainda, no futuro, ter a sua própria marca de roupas.