Influencer Jordana Maia fala da expectativa do Prêmio Nick

A influencer paraense de Castanhal, Jordana Maia, está entre as semifinalistas do "Meus Prêmios Nick 2021", na categoria ícone fashion e conta com a ajuda dos fãs para passar para a fase final. Em uma conversa descontraída, no Égua do Nabado!, de oliberal.com, a influencer falou sobre a forma que leva o Pará em seus conteúdos e a forma como vem executando seu trabalho.

Jordana se mudou para são Paulo em 2019, mas com a chegada da pandemia resolveu voltar para a casa dos pais para passar o momento de reclusão ao lado da família. Ela disse que em meio às dificuldades do momento a chave virou para o "boom" da internet.

"Eu comecei nesse universo desde os 13 anos ainda na minha cidade, Castanhal. As pessoas sempre me apoiavam, mas eu fazia os conteúdos de forma despretensiosa", diz a paraense.

Com o tempo ela foi se profissionalizando e pensando em conteúdo de moda. Foi quando começou a trabalhar no Tik Tok e o número de seguidores aumentou consideravelmente. Jordana diz que sempre leva o nome do Pará em seus conteúdos, pois é uma forma de mostrar suas raízes e também de encorajar outras pessoas que têm o desejo de fazer o mesmo tipo de trabalho.

"Muita gente não sabe que sou paraense, mas eu sempre procuro mostrar isso nas redes sociais, seja por meio das gírias, da culinária ou da cultura de um modo geral", disse a jovem.

Jordana diz que tem a preocupação em aliar moda com entretenimento, pois sabe que em meio a um momento de pandemia muitas pessoas estão ansiosas e com problemas emocionais e que a ditadura da internet acaba intensificando esses problemas.

"Durante a primeira onda eu parei por cinco meses o meu trabalho, pois sabia que não dava para ficar falando de looks em um momento tão difícil", disse a influencer.