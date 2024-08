Inês Brasil comenta venda de conteúdos adultos: "Tem fotos em todas as posições"

Inês Brasil continua causando muito burburinho online. A cantora para lá de bem-humorada, conhecida por seus diversos memes e apresentações polêmicas, abriu um perfil no Privacy, plataforma de conteúdo adulto, semanas atrás.

O anúncio veio por meio de um vídeo publicado no Instagram, onde Inês surge de lingerie em um quarto rosa. “Manas e manos, chegou o grande dia. Eu, a Pantera Selvagem, estarei trabalhando linda, bela, gostosa e maravilhosa, do jeito que vocês gostam. Aonde? No Privacy!”, diz ela na gravação.

“Fiz fotos com um dos melhores fotógrafos. Quando a gente é linda, bela e gostosa, aí que as fotos ficam lindíssimas”, continuou. “Tem fotos em todas as posições”.

No fim, ela também pede o apoio dos fãs: “Meus gostosos e minhas gostosas, quero ver todo mundo assinando. Vem todo mundo, porque vai ser babado. Nessa cama, eu sou a nº 1 das nº 1. A Panterona Selvagem vai parar tudo”.

Quem é?

Inês se tornou conhecida nas redes sociais após divulgar o seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil 13, sua quinta tentativa de entrar no reality, o que gerou vários memes usados até hoje.

Com o tempo, ela construiu uma base sólida de fãs nas redes sociais, chegando a ser chamada para participar de programas de TV e outros projetos, incluindo uma propaganda da Netflix para a divulgação da série Orange Is The New Black.