Indígenas falam de cuidados e respeito com a natureza e ganham as redes sociais

Cada vez mais as redes sociais vêm ganhando conteúdos sobre cuidados e preservação com conteúdos feitos por quem é da floretsa. A Cunhaporanga Tatuyo é uma indígena de 22 anos com seis milhões de seguidores na rede, Ela costuma contar seu cotidiano numa aldeia das profundezas da Amazônia. O relato diário inclui insetos, pinturas no rosto e colares de pena, além de um celular que se conecta à internet no meio da floresta.

Além dela, tem outros indígenas que atuam de forma paraecida, como Karibuxi e Alice Pataxó, que encontraram nas redes sociais o ecossistema perfeito para mostrar e defender sua causa. Os dois também contam com dezenas de milhares de seguidores.

Em Belém, o influencer José Neto também segue no mesmo caminho e trata com seus seguidores com um conteúdo variado e que defende a preservação e cuidados com o ambiente e com os povos indigenas.