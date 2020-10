Imprensa Oficial do Estado lança programação online em alusão ao Dia Nacional da Leitura

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) lançou a série "Escritores Paraenses", nas plataformas online da instituição, para incentivar a leitura e a descoberta de novas literaturas.

Divulgada pelas redes sociais e site oficial, a ideia é levar, para a população, informações sobre os escritores, breve histórico da carreira literária e principais obras. A programação celebra o Dia Nacional da Leitura, celebrado em 12 de outubro.

Segundo o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, a programação foi pensada para oferecer conhecimento e incentivar a leitura de escritores paraenses, além de reafirmar a importância da instituição nas políticas públicas voltadas para a literatura.

"Estamos comemorando o Dia Nacional da Leitura (dia 12 de outubro) e é um momento importante pra vida das pessoas, pois a leitura abre horizontes para o futuro. E nós, da Ioepa, estamos fazendo o nosso espaço para valorizar e incentivar a leitura paraense, seja neste momento com a programação, seja com ações de governo", ressalta Panzera.

O escritor Alfredo Garcia considera a programação importante para que os próprios paraenses possam conhecer o que é produzido na região e possam se apropriar da literatura.

"A divulgação pelas redes sociais contribui muito para a divulgação dos escritores paraenses. Precisamos que mais projetos como esse contribuam para que nossos escritores sejam conhecidos e difundidos", acrescenta.

O autor bragantino irá participar, na próxima sexta-feira (16), do 13º Festival de Poesia de Dois Córregos, cidade do interior de São Paulo, conhecida como a terra da poesia. Será um encontro virtual com o tema "Poesia, a arte do encontro". Alfredo é o único escritor paraense a participar do evento nacional.

A série "Escritores Paraenses" tem novo episódio sempre às terças-feiras, no site da Ioepa e nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.