'Ilhados com a Sogra 3': Fernanda Souza explica os diferenciais da 3ª temporada

A terceira temporada de Ilhados com a Sogra, que estreia em 3 de dezembro na Netflix, chega com um novo fôlego e, segundo Fernanda Souza, isso se deve a um ingrediente inédito no programa: uma convenção que reuniu cerca de 300 sogras de diversas regiões do Brasil para a seleção das famílias. "Foi a maior quantidade de sogra por metro quadrado que eu já vi na vida", brinca.

A apresentadora conta que a energia desse encontro já deu o tom da temporada e ajudou a definir quem realmente tinha histórias e conflitos capazes de render transformação no reality. O processo, segundo ela, permitiu identificar relações que escondiam tensões profundas, algo essencial para o formato.

"A gente quer relações em que exista ponto de transformação. Não adianta ter uma convivência só de sorriso amarelo. Quando colocamos essas pessoas para viver juntas, 24 horas por dia, tudo aflora", explica.

Elenco que não foge da treta

Fernanda define o elenco como "muito faladeiro" - no melhor sentido possível. "Eles conversam tudo. Desde que entram no programa, estão debatendo, trazendo assuntos que na vida eles não conseguiam puxar. Isso é ótimo para o reality", diz.

Para ela, o resultado é uma temporada mais intensa desde o começo, já que ninguém se esquiva de conversas difíceis. "A gente não quer a treta pela treta. Queremos a treta com solução. E esse elenco oferece muito isso."

Segundo a apresentadora, alguns momentos emocionam justamente por esse movimento de enfrentamento. "Essa temporada, para mim, é a temporada do 'desculpa'. Um pedido de desculpa muda tudo: valida a dor de alguém e abre espaço para uma relação nova", afirma.

Preparação e bastidores

Mesmo após três temporadas, Fernanda admite que ainda se emociona com facilidade durante as gravações. "É difícil não chorar. Eu convivo com eles e fico muito próxima. Às vezes, eu já vivi aquela cena antes, mas quando acontece de novo, bate igual", conta.

Ela explica que, apesar dessa sensibilidade, mantém seu papel de mediadora neutra. "Eu não posso tomar partido. Estou ali para acolher, ouvir e entender os dois lados."

A rotina na ilha, afirma, exige preparo físico e emocional. Antes de viajar, ela faz check-up completo, suplementação, ajustes de alimentação e treinos. "Eu não posso cair. Preciso estar bem para conduzir tudo. E isso vale também para os participantes, porque o desgaste físico influência nas dinâmicas."

Diferenciais e identificação do público

Fernanda destaca que Ilhados com a Sogra se diferencia por não retratar apenas uma trajetória individual, mas várias camadas de relações: sogra e genro/nora, mãe e filho, marido e mulher e até a convivência entre as famílias dentro do jogo. "É um reality que começa com um problema e termina resolvendo três", resume.

Segundo ela, o resultado final é emocionante: "Quando você vê o clipe com tudo o que eles viveram, entende como aquelas pessoas realmente mudaram. O reality entrega transformação de verdade."

A apresentadora acompanha de perto a repercussão do programa nas redes e atribui o sucesso à identificação do público. "As pessoas se reconhecem ali. Leio muitos comentários dizendo isso acontece na minha casa", afirma. Para ela, essa conexão explica por que o reality segue entre os mais vistos da Netflix.

Quando estreia a nova temporada de Ilhados com a Sogra? A nova temporada estreia em duas partes: quatro episódios chegam à Netflix nesta quarta-feira, 3, outros quatro na quarta seguinte, dia 10, e um capítulo especial encerra a edição no dia 17.

Além de comandado por Fernanda Souza, Ilhados com a Sogra volta a contar com a mediação de Shenia Karlsson.

Nesta temporada, foram selecionadas seis novas famílias, reunidas na ilha para enfrentar provas inéditas e conviver sob o mesmo teto enquanto encaram antigas tensões e em busca do prêmio final de R$ 500 mil.