Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Ilhados com a Sogra 3': Fernanda Souza explica os diferenciais da 3ª temporada

Estadão Conteúdo
fonte

Fernanda define o elenco como "muito faladeiro" - no melhor sentido possível. (Reprodução)

A terceira temporada de Ilhados com a Sogra, que estreia em 3 de dezembro na Netflix, chega com um novo fôlego e, segundo Fernanda Souza, isso se deve a um ingrediente inédito no programa: uma convenção que reuniu cerca de 300 sogras de diversas regiões do Brasil para a seleção das famílias. "Foi a maior quantidade de sogra por metro quadrado que eu já vi na vida", brinca.

A apresentadora conta que a energia desse encontro já deu o tom da temporada e ajudou a definir quem realmente tinha histórias e conflitos capazes de render transformação no reality. O processo, segundo ela, permitiu identificar relações que escondiam tensões profundas, algo essencial para o formato.

"A gente quer relações em que exista ponto de transformação. Não adianta ter uma convivência só de sorriso amarelo. Quando colocamos essas pessoas para viver juntas, 24 horas por dia, tudo aflora", explica.

Elenco que não foge da treta

Fernanda define o elenco como "muito faladeiro" - no melhor sentido possível. "Eles conversam tudo. Desde que entram no programa, estão debatendo, trazendo assuntos que na vida eles não conseguiam puxar. Isso é ótimo para o reality", diz.

Para ela, o resultado é uma temporada mais intensa desde o começo, já que ninguém se esquiva de conversas difíceis. "A gente não quer a treta pela treta. Queremos a treta com solução. E esse elenco oferece muito isso."

Segundo a apresentadora, alguns momentos emocionam justamente por esse movimento de enfrentamento. "Essa temporada, para mim, é a temporada do 'desculpa'. Um pedido de desculpa muda tudo: valida a dor de alguém e abre espaço para uma relação nova", afirma.

Preparação e bastidores

Mesmo após três temporadas, Fernanda admite que ainda se emociona com facilidade durante as gravações. "É difícil não chorar. Eu convivo com eles e fico muito próxima. Às vezes, eu já vivi aquela cena antes, mas quando acontece de novo, bate igual", conta.

Ela explica que, apesar dessa sensibilidade, mantém seu papel de mediadora neutra. "Eu não posso tomar partido. Estou ali para acolher, ouvir e entender os dois lados."

A rotina na ilha, afirma, exige preparo físico e emocional. Antes de viajar, ela faz check-up completo, suplementação, ajustes de alimentação e treinos. "Eu não posso cair. Preciso estar bem para conduzir tudo. E isso vale também para os participantes, porque o desgaste físico influência nas dinâmicas."

Diferenciais e identificação do público

Fernanda destaca que Ilhados com a Sogra se diferencia por não retratar apenas uma trajetória individual, mas várias camadas de relações: sogra e genro/nora, mãe e filho, marido e mulher e até a convivência entre as famílias dentro do jogo. "É um reality que começa com um problema e termina resolvendo três", resume.

Segundo ela, o resultado final é emocionante: "Quando você vê o clipe com tudo o que eles viveram, entende como aquelas pessoas realmente mudaram. O reality entrega transformação de verdade."

A apresentadora acompanha de perto a repercussão do programa nas redes e atribui o sucesso à identificação do público. "As pessoas se reconhecem ali. Leio muitos comentários dizendo isso acontece na minha casa", afirma. Para ela, essa conexão explica por que o reality segue entre os mais vistos da Netflix.

Quando estreia a nova temporada de Ilhados com a Sogra? A nova temporada estreia em duas partes: quatro episódios chegam à Netflix nesta quarta-feira, 3, outros quatro na quarta seguinte, dia 10, e um capítulo especial encerra a edição no dia 17.

Além de comandado por Fernanda Souza, Ilhados com a Sogra volta a contar com a mediação de Shenia Karlsson.

Nesta temporada, foram selecionadas seis novas famílias, reunidas na ilha para enfrentar provas inéditas e conviver sob o mesmo teto enquanto encaram antigas tensões e em busca do prêmio final de R$ 500 mil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIE/NETFLIX/ILHADOS COM A SOGRA 3/FERNANDA SOUZA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

UNIÃO

Show ‘Sonoro Norte’ celebra a força da música amazônica

Lorena Monteiro, João Daibes e Eduardo Du Norte apresentam repertório dedicado aos grandes compositores da região.

02.12.25 12h33

PROJETO

Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Grupo irá gravar seu segundo audiovisual na capital paraense

01.12.25 9h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia do Samba, vídeo de Paolla Oliveira e Aline Maia viraliza e chama a atenção de internautas

As artistas recebem elogios pela performance ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho

02.12.25 10h44

TELEVISÃO

Globo vai tirar Sessão da Tarde da programação em breve; saiba o motivo da decisão

Mudança temporária na programação da TV Globo chama atenção do público

02.12.25 10h34

CULTURA

Dia Nacional do Samba: hora de celebrar o som da gente brasileira

Essa música consegue transitar por todas as cidades e classes brasileiras e se manter como a voz que vem dos morros, dos guetos e alcança as redes sociais

02.12.25 8h30

TELEVISÃO

Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são

Primeira parte da temporada já está disponível no catálogo da Netlfix

02.12.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda