Igor Marques lança o livro 'COR-ÉS: Um Vômito de Palavras' nesta quarta (27/11), em Benevides

A Semana Municipal da Juventude em Benevides está repleta de atrações, e a Biblioteca Municipal será palco de um importante evento literário nesta quarta-feira (27), a partir das 17h. Trata-se do lançamento do livro poético “COR-ÉS: Um Vômito de Palavras”, do multiartista Igor Barbosa Marques, o qual traduziu os seus sentimentos e suas reflexões em poesias e imagens ilustradas pela renomada artista Oneide Lima. A entrada para o lançamento será gratuita.

A obra simboliza muito mais que apenas um livro, ela é uma experiência visceral e instiga o leitor a visualizar o mundo com outras perspectivas. Um verdadeiro convite para mergulhar nas profundezas da alma humana, traduzindo angústias, epifanias e ansiedade em versos que dilaceram ao mesmo tempo que renovam o leitor. O autor buscou utilizar uma escrita pulsante para transformar o próprio caos interno em uma explosão poética a qual mistura cores, emoções e sentidos, oferecendo ao público uma jornada íntima e intensa.

Nascido em Belém, Igor Marques, ao longo dos anos vem se destacando como uma das principais figuras da cultura amazônica contemporânea. O multiartista, produtor cultural, professor e pesquisador tem contribuído de maneira significativa para a difusão e valorização das manifestações artístico-culturais na região amazônica, se consolidando não só como uma referência local, mas internacional.

Marques é doutor e mestre em Ciências da Educação por renomadas instituições latino-americanas, além de ter diversas especializações que incluem a História e a Cultura da Amazônia. Graduado em Letras e Pedagogia, o professor possui formação complementar em Artes Cênicas pela Escola de Teatro e Dança da UFPA e pela Escola de Atores Wolf Maya. Atualmente se destaca como Conselheiro Estadual de Cultura do Pará, consolidando a sua influência em políticas voltadas para a valorização cultural e artística do estado.

Sobre o livro “COR-ÉS: Um Vômito de Palavras”, Igor afirma que é uma leitura para os corajosos e que exige estômago, por ser uma constante mistura de sensações. Para ele, encarar o “vômito de palavras” causa a mesma sensação de um cão que retorna para o lugar que o expulsou. “COR-ÉS: Um Vômito de Palavras” convida o leitor a explorar o colorido das ilustrações em uma fusão que mistura a arte, a sensibilidade e a linguagem, para que seja destruído convenções e reconstruído sentidos. O texto brinca com a frequência das cores, entrelaça vivências íntimas e pigmenta a leitura com nuances amargas e doces, para instigar ao leitor a indagação do ser real ou não.

Dessa maneira, não há como passar ileso por uma obra que dança com as emoções, que provoca, transforma e ressignifica a leitura, a qual faz o leitor perder-se e encontrar-se com o colorido da vida. Para os amantes de desafios, o livro de Igor Marques é um convite para uma viagem delirante, posicionada entre o visceral e o sublime na busca de desafiar a lógica e a abraçar a complexidade do indivíduo. “COR-ÉS: Um Vômito de Palavras” promete versos que atravessam, ecoam e deixam marcas, como se cada página fosse uma tela pintada com as emoções mais cruas do ser humano e as mais autênticas de sua existência.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)