O Liberal chevron right Cultura chevron right

Igor Ibiapina mostra 'Eu, o Boto Abaeteuara' em Abaetetuba

Espetáculo traz um novo olhar sobre a cidade natal de Igor, cultivando a ancestralidade amazônica

Eduardo Rocha
fonte

Espetáculo aborda a beleza e as mensagens do imaginário amazônico (Foto: Artur Gaia)

 

As nuances da realidade amazônica, pontuada pelas encantarias próprias da região, constituem o cenário do espetáculo "Eu, o Boto Abaeteuara", o primeiro monólogo cultural de autoria do ator, produtor cultural e dramaturgo Igor Ibiapina, natural de Abaetetuba (PA). A pré-estreia da peça ocorre nesta quinta-feira (5), exclusivamente para convidados, e a temporada aberta ao público se dará a partir desta sexta-feira (6) até o domingo (8), com sessões às 19h (dia 6) e em horário duplo (15h e 19h30) nos dias 7 e 8, no Centro Social Franciscano, travessa Jardim Atalaia, 32-120, ao lado da Igreja São Benedito, em Abaetetuba.  

Dessa forma, o público terá oportunidade de conferir um espetáculo de Igor Ibiaina, após quatro anos de aperfeiçoamento técnico desse artistas de 28 anos de idade em São Paulo (SP), na SP Escola de Teatro e na SP Escola de Dança. O acesso será via ingresso social, mediante a doação de 1kg de alimento. A obra, autoral e produzida por uma equipe inteiramente paraense, celebra seus 10 anos de trajetória artística e será o palco de um encontro emocionante entre gerações.

Igor detalha como será esse reencontro dele com a plateia paraense. "O público pode esperar muita identificação. Desenvolvi um novo olhar sobre a minha cidade e suas potencialidades, transformando isso em entretenimento, arte potente e reflexão. Vai ser lindo compartilhar a minha arte e honrar as raízes abaetetubenses no lugar em que me formou como cidadão e artista, antes mesmo de me profissionalizar".

Ao se apresentar como uma tragédia amazônica com estética de realismo fantástico à beira do rio, o espetáculo narra a história de Caique, um jovem ribeirinho órfão que vive na encantada Ilha da Pacoca. Carismático e músico, ele vê seu destino mudar ao se apaixonar por Anahí, uma moça da cidade. O romance, entretanto, enfrenta a resistência de forças místicas da ilha, em uma trama que transita entre o lúdico e o trágico sob a luz da lua cheia.

"Eu, o Boto Abaeteuara" resulta de uma pesquisa profunda sobre a identidade de Abaetetuba. Ibiapina mergulhou em referências que vão desde o cinema de "Ele, o Boto (1987), Encantado que vem das águas", um filme 100% abaetetubense, até a literatura histórica de Jorge Machado, Carlos Correia Santos, Nazaré Lobato e Monte Serrat.

Avô sanfoneiro

Um dos momentos mais aguardados e emotivos do espetáculo é a interpretação da canção "Boto Sonhador", clássico da Banda Grasom. A escolha é uma homenagem ao avô Graciliano Correa, que foi tecladista e sanfoneiro do grupo. Pela primeira vez, o patriarca da família verá o neto unir atuação, canto e dança no palco.

"É um momento histórico na minha vida e carreira. Cantar essa música é honrar minhas raízes e mostrar para o meu avô o fruto do caminho que ele ajudou a pavimentar, mesmo sem saber, através da música", conta Igor com a voz embargada. Ele ressalta o fomento cultural e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), onde inscreveu e aprovou o projeto. O projeto tem uma ficha técnica composta por profissionais locais.

"O orgulho de ser e viver em Abaetetuba é essencial para preservar nossa memória. Incentivos como a PNAB são fundamentais para que possamos gerar renda para nossos profissionais e mostrar ao público que ir ao teatro é um ato de valorização da nossa própria história", destaca o artista.

Serviço:

Espetáculo autoral 'Eu, o Boto Abaeteuara'

Data: 6 a 8 de fevereiro

Horário: 15 e às 19h

Local: Centro Social Franciscano, travessa Jardim Atalaia, 32-120, ao lado da Igreja São Benedito, em Abaetetuba.

Entrada: A entrada é por meio de ingresso solidário: 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Centro Social.

Classificação: Não é recomendada para menores de 12 anos e devem estar acompanhados dos responsáveis.

cultura

espetáculo 'eu, o boto abaeteuara'

igor ibiapina
