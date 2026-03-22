Humorista Tiago Santineli é levado à delegacia após confusão com grupo religioso em BH

O humorista Tiago Santineli foi conduzido à delegacia no último sábado (21), após se envolver em uma confusão com um grupo de cristãos que realizava um protesto em frente ao local onde ele se apresentava, no bairro Santo Efigênia, região Leste de Belo Horizonte.

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Nos Stories publicados no Instagram, o comediante afirmou que o grupo foi até o estabelecimento para “tumultuar”, em razão do tema do show, que abordava a umbanda e outras religiões de matriz africana.

Segundo ele, vereadores e deputados já haviam tentado cancelar a apresentação em duas ocasiões."Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas, oraram pra 'tirar o demônio' de um casal gay que tentava ir ao teatro", publicou a equipe do humorista nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, o início da discussão foi atribuído a Santineli, após o momento em que ele deixou o teatro. O humorista foi conduzido para prestar depoimento depois que uma mulher integrante do grupo relatou ter sido alvo de intolerância religiosa e ofensas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o comediante foi ouvido durante a madrugada deste domingo (22) pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital e, em seguida, liberado.

"O fato deve ser apurado pela delegacia responsável em momento posterior. Outras informações serão divulgadas em momento oportuno", informou a instituição.

Saiba quem é o humorista

Tiago Santineli, que já estava em Belém em outubro de 2025 com o espetáculo "Anticristo", também é youtuber e roteirista.

Natural do Distrito Federal, ele se tornou conhecido por vídeos com humor ácido e críticas políticas. Formado em Direito, não seguiu carreira na área jurídica.

Criado em uma família religiosa, é filho de um pastor da Assembleia de Deus, igreja que frequentou até os 24 anos. Parte dessa vivência costuma ser utilizada como referência em seus trabalhos.