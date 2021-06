Humorista Rafael Cortez lança especial de comédia gravado em Drive-In

Realizado em plena Pandemia imposta pela covid-19, a gravação de “Antivírus, o Show” é o primeiro e único registro de um solo de comédia em formato de Drive-In. Cortez gravou direto do Drive-in "Open Air" do Shopping Villa-Lobos, em outubro de 2020, seguindo todos os protocolos de saúde e com equipe reduzida.

O especial serve como registro de uma época e faz menção direta ao impacto do isolamento social em nossas vidas, especialmente o imposto na primeira fase da pandemia. A exibição foi lançada no canal de Rafael Cortez no Youtube e tem aproximadamente 50 minutos de duração.

Com 13 anos de estrada como comediante stand-up, Rafael Cortez já se apresentou com dois solos de humor por todo o território nacional e também por cidades do México, EUA e Japão. O novo especial de Cortez ganhou o nome de "Antivírus, O Show" para reforçar a ideia de que a comédia pode e deve funcionar como um antídoto em um momento tão delicado como o que vivemos.

Nos temas abordados no Especial, entram insights e reflexões divertidas e leves sobre aspectos comuns a todos dentro do isolamento social: o quanto não sabemos limpar nossos lares direito, como é lidar com crianças em confinamento cheias de energia, o tanto de "lição de casa" para a criançada e a dificuldade que temos de ensinar no lugar dos professores, entre outros assuntos.

Nenhum tema de mal-gosto entrou no show. Nele, não são abordadas mortes, internações, Política, fome, desemprego e qualquer outro tema traumático decorrente da covid-19. Sem previsão de retomadas das atividades de palco, Cortez testou piadas desde a primeira semana do Isolamento Social, em março de 2020, em lives no seu Instagram e em seu Facebook.

"Minha expectativa para esse especial é a mesma, sempre: poder, com tudo que faço, atingir as pessoas e trazer alguma alegria, emoção ou mudança positiva para suas vidas".