Humorista Jotinha, 'Rei do WhatsApp', morre após contrair covid-19

O humorista José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha, o "Rei do WhatsApp", morreu na noite desta quinta-feira, 5, aos 52 anos de idade, após internação por covid-19. O humorista estava internado na UTI do Hospital Incar, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, apresentando um "adoecimento respiratório agudo".

Segundo o último boletim médico, divulgado na própria quinta, ele vinha "recebendo suporte clínico com ventilação mecânica invasiva, uso de medicações para manter a circulação sanguínea adequada e suporte de hemodiálise para compensar a perda de função renal".

Ainda no mesmo dia, foi divulgado o diagnóstico positivo de covid-19 para o comediante. Horas depois, no período da noite, a morte de Jotinha foi confirmada por sua equipe no Instagram.

Diversas personalidades, como os humoristas Rafael Portugal, Tirullipa e Carioca lamentaram a notícia nos comentários da postagem. Os perfis de Bahia e Vitória, principais times de futebol de seu Estado, também fizeram homenagens.

Jotinha ficou conhecido por conta de diversos vídeos que produzia para as redes sociais, muitos dos quais viralizando. Em seu perfil, definia-se como "o Rei do WhatsApp". No Instagram, contava com mais de 1,3 milhões de seguidores.