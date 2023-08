Humorista Epaminondas apresenta show solo ‘Da Ponte Pra Lá’ no Theatro da Paz

O humorista paraense Epaminondas vai estrear no próximo dia 13 de agosto o seu show solo “Da Ponte Pra Lá”, às 21h, no palco do Theatro da Paz, em Belém. No novo stand-up comedy, ele vai compartilhar histórias vivenciadas em transporte público, família e na vida universitária, causando identificação no público e garantindo de cada membro da plateia uma montanha-russa de risos. Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ticket Fácil e na bilheteria do teatro. Também foram disponibilizados entradas promocionais com descontos solidários.

VEJA MAIS

Comemorando quase dez anos de carreira, Epaminondas traz em seu novo espetáculo uma reunião de situações e histórias que ocorreram com ele ao longo dos anos que se dedicou a viver no ramo da comédia. As anedotas também foram inspiradas em suas raízes vindas da Ilha de Outeiro, região que inspirou o título do show.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o comediante afirmou que está com grande expectativas para se apresentar sozinho no Theatro. “Eu sempre tive um sonho de pelo menos entrar nele, e fazer um show solo lá significa muito para mim por conta da importância do espaço”, declarou Epaminondas.

Nos últimos anos, o paraense dividiu o palco com alguns dos maiores nomes da comédia brasileira, como por exemplo Afonso Padilha, Murilo Couto, Thiago Ventura e Rodrigo Marques.

A apresentação solo representa na vida do humorista um novo capítulo em sua carreira. Epaminondas intitula como uma fase onde se sente independente. “Quando fiz meu show solo pela primeira vez dois anos atrás estava com receio de outros assuntos, porém, com o tempo fui aperfeiçoando e hoje está como sempre quis fazer, falando de infância, vida adulto, família e etc”, acrescentou.

Além de contar piadas, Epaminondas também vai se aventurar a realizar uma performance no palco, misturando a contação de histórias e interpretação. Segundo ele, a ideia surgiu da sua vontade de levar algo “a mais” ao público.

“Eu sou graduado em teatro pela UFPA, onde quatro anos da minha vida foram dedicados para a prática do teatro e a comédia corporal. Nas minhas referências no stand-up tem Dave Chappelle, Rodrigues Marques, Chaplin, pois via que eles conseguem ser engraçados sem falar uma palavra, por isso uso muito o gestual nos meus textos”, complementou.

Epaminondas também tem buscado se reinventar profissionalmente como comediante, sempre produzindo conteúdos dentro e fora dos palcos. E não é atoa que no Instagram, ele acumula milhares de seguidores.

“Não me apego em coisas que se passaram. Se viralizei um vídeo, eu penso: ‘ok, preciso viralizar o próximo’. Assim vou aperfeiçoando meu trabalho”, afirmou.

Serviço

Show de comédia “Da Ponte Pra Lá” de Epaminondas

Data: 13 de agosto;

Horário: 21h;

Local: no Theatro da Paz, localizado em frente à Praça da República, em Belém;

Os ingressos estão sendo vendidos no Ticket Fácil e na bilheteria do teatro.