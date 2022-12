Humorista paraense Epaminondas apresenta solo de stand up em Ananindeua

O comediante paraense Epaminondas está de volta com seu show solo de Stand up Comedy para contar muito mais histórias sobre sua vida, sua infância e seus trabalhos como artista. Agora é a vez de Ananindeua receber o humorista, que apresenta o show “Da ponte para lá” na quinta-feira (08), a partir das 20h no Black Pub, na Cidade Nova.

Segundo o humorista, “o sentimento pré show é sempre de euforia. Sempre fico muito ansioso para fazer meu show em Belém, agora em Ananindeua. A pressão é maior quando se joga em casa. Então eu me esforço muito para que seja especial, aquela troca de energia com a galera. O público de Ananindeua pode esperar de mim muita interpretação, comédia corporal, que é meu diferencial. No palco vai ter muito teatro também e a diversidade de assuntos que não falta no meu show”, afirmou.

Com uma apresentação que dura cerca de uma hora e meia, o humorista fala sobre os mais variados assuntos que vão de família a religião. “Eu tento fazer aquela piada que não é apenas para a galera achar graça mas também refletir sobre tudo, esse é o mais interessante. A grande verdade é que a comédia pode transformar a vida das pessoas. Se você consegue parar e rir de uma fragilidade sua, por exemplo, é porque aquilo de certa forma já está superado. E é bacana as vezes, expor isso, que a gente pode superar nossas dificuldades, aprender e no final fazer graça com elas. Nossa risada é um ato de resistência. Então fico muito feliz de também poder ser um porta voz dessa alegria”, destacou.

“É um espetáculo para se assistir também com a família, eu tenho certeza que eu consigo fazer o trabalho de uma forma que meu texto chegue para todas as gerações, para os adolescentes, adultos e todos que tiverem vontade de prestigiar”, concluiu o humorista.

Agende-se

“Show Da ponte para lá”

Data: 08/12

Hora: 20h

Local: Black Pub (Travessa We-68 (Conjunto Cidade Nova VII)