Hugh Jackman teria traído a esposa com atriz, diz revista

O fim do casamento entre Hugh Jackman e a atriz australiana Deborra-Lee Furness ganhou uma polêmica após fontes de uma revista americana afirmarem que o divórcio ocorreu porque o astro Hollywood traiu a esposa com a atriz Sutton Foster nos bastidores de uma peça da Broadway.

Passado cerca de um ano do fim do relacionamento, a revista US Weekly divulgou que o motivo real do divórcio entre Hugh e Deborra foi a traição do ator australiano, que viveu um romance com Sutton Foster durante a realização do musical Music Man, o qual ficou em cartaz de fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Na época, ambos eram casados.

Segundo as fontes da revista, diversas pessoas na Broadway sabiam do caso de traição, mas preferiram não falar nada sobre o assunto na época, porque os dois atores eram “são pessoas muitos legais e ótimas”.

A ex-esposa de Jackman descobriu o caso e ficou muito surpresa com a atitude do marido, mesmo Jackman negando tudo. Mesmo após a descoberta, Deborra ainda tentou salvar o casamento, mas o ator preferiu manter o romance com Sutton.

Deborra e Hugh Jackman anunciaram a separação em setembro de 2023. Eles se afastaram de forma amigável, segundo uma nota divulgada. Juntos os dois tem dois filhos, Oscar e Ava.