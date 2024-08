HQ barcarenense ‘O Outro Lado do Mucuruçá’ será lançada na Feira Pan-Amazônica do Livro

A cultura barcarenense ganha destaque na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes com o lançamento da HQ “O Outro Lado do Mucuruçá”. A obra, que faz parte do projeto Barcarena Fantástica, será lançada no dia 25 de agosto, das 13h às 15h, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. O público terá a oportunidade de participar de uma tarde de autógrafos no estande dos escritores paraenses, onde a autora Francy Botelho estará presente para compartilhar mais sobre o processo criativo da obra.

A HQ é uma realização da desenhista e escritora Francy Botelho, natural de Barcarena, e foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo de Barcarena na categoria de Obra Literária. O projeto visa criar histórias que se passam em cenários locais, destacando a riqueza cultural da região. “Quando comecei o projeto achei que seria legal mostrar que existem artistas talentosos em Barcarena, por isso convidei cada um deles para ilustrar uma história. São a Fabiana Pina, o Milton Santos, o Sérnio Angelim e eu”, explicou Francy Botelho.

Francy botelho diz: “Quando comecei o projeto achei que seria legal mostrar que existem artistas talentosos em Barcarena, por isso convidei cada um deles para ilustrar uma história" (Foto:Divulgação/Cláudio Oliver)

O enredo de “O Outro Lado do Mucuruçá” se desenrola em diferentes localidades de Barcarena, como o Caripi, o Cafezal, o Rio Mucuruçá e a Vila do Conde, e explora lendas e histórias tradicionais desses lugares. Embora direcionadas ao público infanto-juvenil, as narrativas abordam reflexões profundas sobre a relação das pessoas com esses espaços. “Quem introduz as histórias é a Baleia de Genaro Apolaro, nessa obra ela é um espírito guardião que habita o rio Mucuruçá. A obra faz uma analogia entre as águas do rio e as histórias que percorrem Barcarena, se entrelaçam e perpetuam por muito tempo”, comenta Botelho.

Livro “O Outro Lado do Mucuruçá” (Foto: Divulgação/Cláudio Oliver)

Um dos destaques da produção é a colaboração de artistas locais na ilustração das histórias. Além de Francy, os ilustradores Fabiana Pina, Milton Santos e Sérnio Angelim, todos barcarenenses, emprestaram seu talento para dar vida às narrativas. A produção ainda contou com a participação do professor Luiz Guimarães, que escreveu o prefácio, do imortal da Academia de Letras Leandro Guerreiro, responsável pela revisão textual, e do quadrinista belenense Voney Nazareno, que atuou como revisor de narrativa. Francy Botelho e Sérnio Angelim assinam juntos os roteiros.

Para incentivar o acesso à cultura local, parte dos exemplares da HQ será destinada a bibliotecas públicas e comunitárias de Barcarena. Interessados em receber uma cópia podem acompanhar as inscrições que serão abertas no perfil do Instagram do projeto (@barcarena_fantastica).



CCXP 24



A obra também foi selecionada para lançamento nacional no festival de cultura pop CCXP 24, no fim deste ano. O lançamento de “O Outro Lado do Mucuruçá” promete ser um marco na valorização da cultura barcarenense, ao mesmo tempo em que traz à tona as ricas histórias e lendas que moldam a identidade do município.