Homer não vai mais estrangular Bart em Os Simpsons

O seriado Os Simpsons decidiu aposentar uma de suas piadas mais antigas. O estrangulamento de Bart por Homer Simpson não será mais utilizado. Em um episódio recente Homer declarou que “os tempos mudaram” e que não estrangula mais o filho mais velho.

Desde a estreia em 1989, Os Simpsons tem usado o estrangulamento do filho pelo patriarca Homer como uma piada, com os olhos de Bart saltando da cabeça, sempre que submetido à forma preferida de punição do pai.

Na 35ª temporada, o seriado animado abordou o assunto no terceiro episódio abordando a situação diretamente. No episódio intitulado “McMansion & Wife”, Homer afirma ter abandonado o hábito ao conhecer o novo vizinho que elogia o aperto de mão firme do chefe da família. Homer responde: “Viu, Marge, estrangular o garoto valeu a pena. Estou brincando, não faço mais isso. Os tempos mudaram”.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK — Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023

O trecho do episódio ganhou força após uma postagem na rede social X (antigo Twitter), quando foi compartilhado por um fã com a legenda. “Acabei de descobrir que, depois de mais de 30 anos, Os Simpsons finalmente aposentaram a piada de longa data de Homer estrangulando Bart”.

A última vez que a piada do enforcamento foi usada ocorreu no primeiro episódio da 31ª temporada do programa. Naquele episódio Homer e Bart se tornam estrelas de mídia social após um clipe deles brigando se tornar viral.