Homem é morto a bala em frente à escola no Guajará 1, em Ananindeua

A Polícia investiga a morte de um homem identificado como Fernando Pereira Ramos, de 32 anos de idade, em uma via no conjunto Guajará 1, no bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua, na Grande Belém, fato este ocorrido na noite de sexta-feira (30). Ele foi alvejado no abdome e não resistiu aos ferimentos. A Polícia apura uma versão extraoficial de que o baleamento ocorreu por causa da intervenção da vítima em um assalto naquele perímetro urbano.

A informação é de que dois assaltantes investiram contra uma mulher na WE 55, no Guajará 1. Nesse momento, o homem teria decidido agir para proteger a vítima. Ele teria acertado um dos assaltantes, mas o outro ladrão conseguiu se evadir do local.

Por volta das 22h50 dessa sexta-feira (30), o Centro Integrado de Operações (CIOP) recebeu a informação por meio de ligação de uma pessoa de que um homem havia sido baleado no abdomem e estava sangrando muito na travessa WE 55 A, nº 1407, em frente o Centro educacional Tia Elô, no conjunto Guajará 1, no bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua. De imediato, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar para comparecer ao local indicado.

Ao chegarem ao endereço, os policiais verificaram que a vítima havia falecido. O homem baleado foi identificado como Fernando Pereira Ramos, 32 anos. Foi, então, acionada a Polícia Civil e a Polícia Científica para os procedimentos no local do crime.

A Reportagem Integrado do Grupo Liberal permanece levantando mais informações sobre esse caso.