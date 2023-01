Hoje é dia do ‘Bloco da Manu’ e a ordem é beijar na boca e se divertir

Se tem uma palavra que define Manu Bahtidão é ousadia. Ela entra para ganhar! Hoje, 15, ela coloca o “Bloco da Manu” na “avenida” com as melhores atrações para um pré-Carnaval: É o Tchan e Jammil. Para fazer a mistura paraense tem: DJ Elisson - New Age, DJ Assayag e Richelle Halliday.

O evento será no Marine Club, a partir das 16h.

“Sou bastante ousada porque eu acredito que a ousadia nos leva a lugares onde a gente nem imagina. Eu gosto muito disso, realmente amo arriscar, ousar. Acho que o ‘Bloco da Manu’ é muito disso, você vê pela mistura de tudo, são os nossos DJs daqui da nossa terra, nosso melody, batidão. É o axé do Jammil, a swingueira do É o Tchan. É um bloco extraordinário e a minha expectativa é a maior! Acredito que o povo da nossa terra representa muito bem, que a galera está super animada e estou muito feliz, vou receber muitos amigos de fora, muita gente importante vem para nos prestigiar e a minha expectativa é sempre a maior, porque acredito muito no meu público paraense, acredito muito no meu povo”, disse Manu.

A ideia do bloco foi inspirada nos grandes eventos do Brasil, comandado por mulheres, que mostram todo empoderamento. “Eu tenho há bastante tempo esse desejo, mais ou menos aí uns seis anos, só que a gente ainda não tinha colocado em prática. As inspirações são do bloco da Anitta e da Preta, que são referenciais no Brasil e sempre tive vontade de fazer o ‘Bloco da Manu’, porque tenho público muito grande para isso, tem a galera LGBTQIA+, que está sempre comigo e ama o Carnaval, esse lance das plumas, de cristal, do colorido, alegria, e eu acredito que é um momento extraordinário para gente colocar tudo isso pra fora e fazer algo incrível”, relembra a cantora.

Quem já está com o abadá do “Bloco da Manu’ em mãos pode esperar por uma Manu Bahtidão cheia de brilhos e como uma grande diva carnavalesca. No repertório, a promessa é de músicas que embalem o que o micareteiro mais ama: o flerte.

“Tem que ter pegação, né? Eu acredito que pré-Carnaval, Carnaval são épocas assim, maravilhosas para gente pegar geral. Graças a Deus, vou pegar o meu boy, já tenho um boy maravilhoso, mas para quem vai solteiro, é uma oportunidade de pegar geral, muitas músicas para beijar na boca. A gente vai também fazer uma parte acústica para a galera dar uma beijadinha, vai ter a hora do choro também, a parte da sofrência para o povo sofrer bastante, que acredito que a gente adora. O paraense ama dá uma sofridinha, e ter uma bebidinha, para a gente dar mais ainda aquela sofrida. O nosso show vai entregar muito e tenho certeza que vai ser o melhor bloco que o Pará já viu, que a gente vai entregar o melhor que a gente puder”, mandou avisar Manu Bahtidão.

NOVIDADES DO JAMMIL

Em 2020, o cantor baiano Rafael Barreto se tornou vocalista da banda Jammil. O grupo que tem quase 30 anos de estrada, iniciou uma nova fase com o artista que já tem uma carreira musical.

Rafael foi o vencedor do programa Ídolos em 2008, é autodidata, canta, compõe e multi-instrumentista, suas referências musicais vêm do rock, reggae, pop e samba reggae. O artista fará a sua estreia em Belém.

“Estou sentindo uma felicidade sem tamanho, só de pensar que estou fazendo parte disso meu coração já se enche de alegria, vou ter que segurar as lágrimas quando pedir para Belém cantar e eu só ouvir, vai ser uma gratidão total”, disse Rafael.

O Jammil já esteve em diversas ocasiões em Belém, em Carnavais fora de época e no pré-Carnaval também.

“Para a gente com certeza está sendo uma honra fazer parte desse retorno, a ansiedade está a todo vapor, a gente não vê a hora de chegar logo dia 15 pra cantar com essa galera que tem tanto amor e carinho com a gente”, contou Rafael.

O vocalista aproveitou para antecipar o repertório: “O Carnaval nos permite essa amplitude, sendo música boa, tem que ser tocada independente do estilo, certeza que será uma festa linda, além disso não podemos deixar de tocar ‘Praieiro’, ‘Milla’, ‘Colori Papel’, ‘Celebrar’, músicas que trazem a emoção de toda nossa história”.

PRESENÇA VIP

Com quase 400 mil seguidores no Instagram, o influenciador cearense Hiago Arraes é uma das presenças vips confirmadas no ‘Bloco da Manu’. Sempre nas melhores baladas, shows e eventos nacionais, a ‘Blogueira Estranha’ vem para Belém sentir de perto a animação do público.

Agende-se:

Bloco da Manu

Atrações: Manu Bahtidão, É o Tchan, Jammil, DJ Elisson - New Age, DJ Assayag e Richelle Halliday

Data: hoje, 15

Abertura dos portões 16h

Local: Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá