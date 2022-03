Hoje, 1º, terça-feira de Carnaval tem programação eclética em Belém; confira

O último dia de folia carnavalesca pede muito brilho, colorido e animação. Hoje, 1º, terça-feira de Carnaval, é a hora do folião se despedir da período carnavalesco, mas em grande estilo. Belém está recheada de programação e para todos os gostos, já que Carnaval é uma festa popular e democrática, nada melhor do que ter muitas opções.

Este ano, o tradicional Bloco Elka fará na Cervejaria Cabôca (avenida Boulevard Castilhos França, 550) o seu grande baile de Carnaval. Sem abadá, o objetivo do evento é reunir no espaço um público fantasiado e prontos para pular o Carnaval. A banda do Rio de Janeiro, Empolga às 9, será uma das atrações.

“O público pode esperar um show altamente Empolgado, passando por todas as vertentes brasileiras, como samba, frevo, maracatu, funk, axé e MPB. Repertório para todo mundo cantar da primeira à última música”, antecipo Bruno Magalhães, fundador do Empolga às 9.

O músico chega em Belém após cumprir uma agenda de shows vasta no Rio de Janeiro. O Empolga às 9 é um grupo formado no Carnaval de 2003, no Posto 9 da Praia de Ipanema, no RJ. Reunindo o melhor da harmonia e dos percussão dos ritmos samba, rock, funk, coco, frevo e forró. Desembarcam em Belém Bruno Magalhães, o Maestro Pedro Mazzillo, o mestre de bateria André Rios e a cantora Hananza.

Além do show do Empolga, o Bloco Elka terá shows de Arthur Espindola, Sambloco e Bateria do Bole Bole. A festa começa às 14h.

Aparelhagem Crocodilo.

Aparelhagem

Com abadás esgotados, Bloco CrocoLouco fará a sua 7ª edição no Espaço Náutico Marine Club (avenida Bernardo Sayão, n° 5232). Xexéu, ex-Timbalada, e Toninho Santos entram na “avenida” para fazer o circuito no trio elétrico.

DJ Neto MT antecipou que uma das novidades este ano, é um camarote com as celebridades de Belém: “Um espaço foi montado no meio do corredor da folia. Um espaço com muitos convidados especiais entre eles influenciadoras e tik tokers, que se destacam no cenário nacional”.

Porém a expectativa da noite será o lançamento do “Surreal Crocodilo – a Resistência”. A nova aparelhagem, guardada em segredo, estará no palco principal do evento. “Está nova aparelhagem faz reverência aos momentos difíceis que passamos esses dois últimos anos de pandemia. A novidade é a dentada tecnologia que se move na batida do som. Com suas escamas 1 metro de led 4K e vários equipamentos de última geração, a ‘Surreal Crocodilo – a Resistência’ vai empolgar o público”, antecipou DJ Neto MT.

Bloco CrocoLouco inicia às 16h, além da aparelhagem Crocodilo com os DJs Neto MT, Patrese, Marllon Beats, Gordo e Dinho, e as apresentações de Xexéu e Toninho Santos, MC Dourado, Caricato, Paulo Martins, Maximize e DJ Paulinho, são atrações do evento.

A banda Balada Kids tem agenda agitada neste Carnaval. (Divulgação.)

Bailinho

A criançada não vai ficar de fora nesta Terça de Carnaval, o tradicional "Bailinho da Estação". No Armazém 3 da Estação das Docas (avenida Mal. Hermes, S/N), a festa será de 16h às 21h, com entrada gratuita. As atrações são Clube da Animação, Balada Kids e Balada.com.

Além dos shows, o "Bailinho da Estação" terá praça de alimentação, venda de artigos carnavalescos, brinquedos e muitas opções para os entusiastas dos festejos de Carnaval.

Para saber o que ainda vai rolar hoje, acesse nossa agenda cultural.