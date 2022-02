O que fazer hoje nesta terça-feira (1ª/03) em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Elka

| O quê: Bloco Elka 2022 - Chega de Saudade com shows de Arthur Espíndola, Empolga às 9 (RJ), Sambloco e Bateria do Bole Bole

| Onde: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França, 550 - Campina)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 1º de março de 2022

| Ingresso: R$ 80

| Gênero: Carnaval / Festa à fantasia

| Informações: @blocoelka

Bilão

| O quê: Carnaval em Mosqueiro com Bilão, Tony Melodia e Serginho Medeiros

| Onde: Barraca Blanço do Mar (Final da Praia do Farol - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 1º de março de 2022

| Gênero: Samba / Pagode

| Informações: @pagodedobilao

Carnaval Infantil

| O quê: Boulevard Folia com pocket show da Bateria Amigos do Samba, com a presença de mestre sala e porta-bandeira (terça-feira de Carnaval) e oficinas de lança confetes, desafios de dança, desfiles de fantasias, e brincadeiras com os Tios Artur e Rai.

| Onde: Praça de Alimentação Boulevard Shopping (Doca)

| Quando: 1º de março de 2022

| Hora: 16h às 19h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Baile infantil

|Informações: @boulevardbelem

OBS: De 16h às 17h, tem baile itinerante pelos corredores do shoppinh. Às 17h, começam os shows na Praça de Alimentação.

Carnavalia

| O quê: Carnavalia com Bateria Show Bole-Bole + part. Elô, Lux, Rayssa Leão, UIU, Mauvianna, Marara Kelly e Sushi no Tucupi

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 16h

| Quando: 1º de março de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 35 (venda antecipada no site)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @festivalcarnavalia

Café com Arte

| O quê: Tô de Bowie com show de Dani Black e banda e DJs Bemvintage, VVLGO e Yvis

| Onde: Café com Arte (Trav. Rui Barbosa, 1437, 1437, entre Brás e Av. Nazaré)

| Hora: A partir das 16 horas

| Quando: 1º de março de 2022

| Ingresso: A partir de R$ 15 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @cafecomarte

Xibé

| O quê: Xibe Baile à Fantasia com shows de Sambloco, Farofa Tropikal, Fé no Batuque e Fanfarra

| Onde: Casa Samba Belém (Trav. Rui Barbosa, 1437, 1437, entre Brás e Av. Nazaré)

| Hora: A partir das 16 horas

| Quando: 1º de março de 2022

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada online)

| Gênero: Samba

Circuito Cidade Velha

| O quê: Circuito Cidade Velha apresenta Baile de Carnaval do Ouriço com Viviane batidão e DJ Meury

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Quando: 1º de março de 2022

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Gênero: Brega Funk

| Informações: (91) 98156-0506 / @acaibiruta

TEATRO E DANÇA

Infantil

| O quê: Espetáculos infantis pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Quando: Segundas e terças-feiras até maio

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

EXPOSIÇÕES

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: 28 de fevereiro a 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @parqueshoppingbelem

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

