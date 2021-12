Histórico! Em Belém, Elza Soares encontra com Dona Onete e Zélia Amador de Deus

Depois de fazer um show eletrizante em Belém ao lado de Renegado, a cantora Elza Soares aproveitou a estadia na cidade para fazer conexões. Na noite de segunda-feira, 21, ela e Renegado encontraram com os artistas Dona Onete, Keila, Bruno B.O ea pesquisadora e ativista Zélia Amador de Deus.

O encontro foi celebrado por muitos fãs paraenses, que reconhecem em Elza, Dona Onete e Zélia potências não só das artes, mas da luta antirracista para todo o país. No último domingo, 19, Elza estreou em Belém a turnê em parceria com o rapper Renegado, "Ona Negra", no Festival Psica. Os dois levaram o público ao delírio em uma apresentação potente e emocionante.

Fotos do encontro da noite de segunda-feira, 20, onde os artistas compartilharam experiências, fotam publicadas por Keila e Dona Onete em seus perfis nas redes sociais.

"Que encontro incrível foi esse de ontem, meus pretos! Saí de lá com o coração abastecido e a mente cheia de ideias. Um encontro com Elza Soares, uma artista que eu admiro e que é inspiração pra mim", celebrou Dona Onete.

"A Queen Elza Soares e meu amigo Renegado fizeram questão de nos ouvir e se conectar conosco em um grande abraço de afeto, solidariedade e soma em torno da música e dos artistas da Amazônia", escreveu Keila.