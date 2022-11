Historiadora Izabela Nascimento indica livros sobre gênero, cultura e história

Com o amor pela leitura cultivado desde criança, Izabela Nascimento teve acesso à literatura quando estava no 7º ano escolar e incentivada pela professora leu o livro “O amor bate na porta”, de Drummond de Andrade. Desde então, os livros sempre fizeram parte de sua vida.

A paraense, formada em Licenciatura em História, conta que em diversos momentos durante a graduação pôde debater a interdisciplinaridade entre a história e a literatura, o que a ajudou a ter repertório e entender o meio que vivia.

Em seu perfil no Instagram, @izabelarn, a jovem compartilha suas leituras, fatos históricos sobre Belém e o estado, além de falar sobre arte também. Como alguém que consome e gosta de literatura, Izabela veio ao O Liberal indicar três livros voltados para história, cultura e gênero, que são alguns dos temas que mais lê.

A primeira indicação é o livro “História das mulheres no Brasil”, da historiadora Mary del Priore. A obra apresenta a visão da mulher em diversos meios como a mídia, corpo, da literatura, do trabalho, da violência e o da sexualidade.

“A linguagem é acessível, destinada para especialistas e não especialistas. Indico, pois, acredito ser uma leitura para quem busca pesquisar e refletir a importância do saber histórico quando se trata de melhorar o presente e o futuro da condição feminina e das relações de gênero no Brasil”, afirma a criadora de conteúdo.

O segundo livro indicado por Izabela é a obra de Aline Bei, “Pequena coreografia do adeus”. A escritora apresenta a história da personagem Julia, desde a infância até quando se torna adulta. Os pensamentos e reflexões da jovem são postos em prova quando ela tenta entender a origem de seus traumas. “A escrita da autora tem o poder de nos colocar na pele da protagonista e fazer com que toquemos nos sentimentos. É um livro sobre abandono, mas também sobre não desistir. “Pequena...” é um dos finalistas do Prêmio Jabuti deste ano na categoria “Romance literário” e minha leitura preferida do ano passado. Acredito que todos precisam conhecer e coreografar com a menina Julia”, diz a paraense.

Por fim, a indicação da criadora de conteúdo é o livro “Menina do mato e outros poemas anfíbios”, de Josiane Melo. A obra de poesia tem como fundo principal a Amazônia e suas características próprias que vão das casas ribeirinhas, até o desmatamento da floresta. “Neste livro, Josiane nos apresenta através de sua poesia, referências regionais como o rio, o aconchego da rede, o linguajar e identidade paraense. De maneira concisa, sua escrita nos faz sentir o íntimo da escrita de uma mulher amazônida apaixonada por livros que tem suas dores e seus amores. Essa obra é ótima para quem gosta de poesia e conhecer autores contemporâneos paraenses”, afirma a historiadora.

