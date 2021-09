Passeio histórico fará percurso do Círio pelas ruas de Belém

No próximo domingo (03) será realizado em Belém, o projeto "Histórias do Círio", é um passeio na cidade promovido pelo historiador Michel Pinho, contando as origens da devoção do povo a Nossa Senhora de Nazaré. Além das histórias da capela inicial, a importância dos ex-votos, a origem da corda, tradição do catolicismo popular e as questões nazarenas. Segundo o historiador, o projeto nasceu como forma de valorizar a cultura e patrimônio histórico do Pará.

Sob o tema, “O Círio de N. Sa. de Nazaré no século XIX”, o evento é gratuito e o ponto de encontro será na frente do Palácio Antônio Lemos.

Agende-se

Passeio "Histórias do Círio" com Michel Pinho

Data: 03/10

Hora: 8h15 - saída às 8h30

Local: encontro no Palácio Antônio Lemos