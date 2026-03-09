Capa Jornal Amazônia
Hero Fiennes Tiffin: quem é o ator que vive o jovem Sherlock e é sobrinho de Ralph Fiennes?

Em Jovem Sherlock, ele atua ao lado de Joseph, que interpreta Silas Homes

Estadão Conteúdo

A série Jovem Sherlock chegou ao Prime Video na última quarta-feira, 4, imaginando como seria a juventude do detetive ficcional mais famosos de todos os tempos. O personagem de Sir Arthur Conan Doyle é interpretado por um rosto não tão conhecido do grande público: o ator britânico Hero Fiennes Tiffin, de 28 anos.

Hero nasceu em Londres, em 1997, em uma família estrelada: ele é sobrinho do indicado ao Oscar Ralph Fiennes, de Conclave, Harry Potter, entre outros, e de Joseph Finnes, mais conhecido por Shakespeare Apaixonado e The Handmaid's Tale.

Em Jovem Sherlock, ele atua ao lado de Joseph, que interpreta Silas Homes. No entanto, foi ao lado do outro tio que Hero começou sua carreira na atuação: ele viveu um jovem Tom Riddle (o Lord Voldemort) em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sexto filme da saga em que Ralph interpretou o vilão.

Hero teve pequenos papéis em séries de televisão, mas ganhou maior reconhecimento ao estrelar a franquia After, inspirada pelos livros de Anna Todd. De 2019 a 2023, ele deu vida ao personagem Hardin Scott em cinco filmes que narram uma conturbada história de amor entre dois jovem adultos.

O ator participou ainda de A Mulher Rei (2023), estrelado por Viola Davis, e da comédia de terror O Rapaz Mais Solitário do Mundo (2022). Em 2025, ele protagonizou a comédia romântica Queimando o Filme, ao lado de Simone Ashley.

Jovem Sherlock coloca Hero como um Sherlock Homes de apenas 19 anos, um universitário que se arrisca em suas primeiras aventuras investigativas. A série é criada e dirigida por Guy Ritchie, também realizador dos filmes de Sherlock Holmes estrelados por Robert Downey Jr. (de 2009 e 2011).

Cultura
