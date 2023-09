Helder Barbalho no Global Citizen: governador do Pará posta foto ao lado de Anitta em NY; veja

Alguns minutos antes de discursar durante o Festival Global Citizen, o governador Helder Barbalho, ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, postaram uma foto ao lado da cantora Anitta. "O Pará em Nova Iorque com @anitta no @glblctzn !! #GlobalCitizen #Amazônia", postou.

O governador do Pará foi um dos participantes do Global Citizen Festival deste ano, realizado hoje (23) no Central Park, em Nova Iorque. O evento anual, que reúne milhares de pessoas em torno de shows de música e campanhas globais para combater a pobreza e as mudanças climáticas, contou com a presença do líder político paraense, ao lado da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara e da secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé. Ambos entraram no palco com as bandeiras do Brasil e do Pará em mãos, enfatizando a importância da Amazônia e do combate às alterações climáticas.

O governador do Pará, que discursou em português, disse que os líderes mundiais precisam assumir mais compromissos para mudar o panorama causado pelas alterações climáticas no planeta. “Apelamos aos líderes mundiais para que se comprometam a proteger também nossa mãe terra. Viva a Amazônia, viva o Brasil, viva o Pará”, disse, convidando o público para a Conferência das Partes (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.