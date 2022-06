Com paraense no elenco, reality 'A Ponte' estreia dia 9 e terá prêmio de meio milhão de reais

A HBO Max fez coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (2), para falar sobre o novo reality "A Ponte: The Bridge Brasil", onde contará com a participação do paraense Boaventura Carneiro Junior, de 27 anos, que disputará prêmio de R$ 500 mil. O programa estreia no próximo dia 9 com apresentação do ator Murilo Rosa.

Durante a coletiva, Eduardo Gaspar, diretor do programa, explicou que o projeto é desafiador e tem como missão construir uma ponte de 250 metros em uma ilha. E o trabalho de pré-produção foi feito em 31 dias com preocupação de realizar um projeto sustentável. As madeiras usadas para fazer a casa dos participantes e também para construir a ponte têm certificado ambiental.

A equipe do programa também fez plantações de mais de 300 mudas na área e o descarte de material foi feito de forma correta.

O ator Murilo Rosa é o apresentador do programa e diz que ficou feliz com o convite, pois se trata de um reality que tem um formato diferente e se aproxima de uma pegada cinematográfica. "Foi um trabalho bem diferente, pois além de apresentar teve uma atuação forte de narração e esse recurso é algo que eu gosto muito de fazer. Foi um trabalho em construção com uma equipe e que tem um tom de cinema", explica o apresentador.

Sobre a participação de Boá, no elenco do programa, Eduardo Gaspar diz que o paraense foi um importante achado para o programa, tanto pela postura e também pela experiência de vida e discussões que o jovem levou ao programa.

Saiba mais sobre Boaventura Carneiro Junior

Mais conhecido como Boá, o jovem é morador da olha do Combu, onde ao lado da família vive com o cultivo do açaí e com o restaurante, que recebe diariamente visitantes e turistas. O jovem ficou conhecido na internet com conteúdos que retratam a história genuína da família Boaventura. Junior mostra como funciona o manejo do açaí, mostra como faz o preparo de uma peconha, fala sobre a importância do cuidado a a limpeza dos rios e de todos os espaços.

Junior disse em entrevista a OLiberal.com, no mês de setembro do ano passado, que sempre foi encantado pela internet e nutria a vontade de criar algo que pudesse ser seu conteúdo.

"Eu conversava com meus amigos e falava dessa vontade de me expressar. Muitas pessoas me apoiaram e falavam que o meu modo de vida e a minha cultura eram atrativos ricos. Até que tive coragem e comecei a fazer vídeos para o Tik Tok", recorda o influencer.

Junior participa de alguns projetos como forma de se aperfeiçoar e trazer mais possibilidades para a família e para os seus parentes da ilha do Combu. “Eu tento participar de várias ações tanto como forma de aprendizado, mas também para estabelecer contatos. É dessa forma que a gente vem conseguindo manter e melhorar a nossa forma de vida”, pontuou o jovem.

E foi com o intuito de mostrar e ser visto que Junior encarou o trabalho e passou a fazer investimentos como forma de obter resultados. Hoje ele investe em tecnologia e cursos para que cada vez mais se aproprie do conhecimento e obtenha frutos. O jovem também já fez alguns trabalhos como modelo para grandes marcas.