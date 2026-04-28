Hayley Williams, vocalista do Paramore, anuncia 1º show em SP; veja data, local e ingressos

Hayley Williams, vocalista do Paramore, anunciou seu primeiro show solo no Brasil. A apresentação será realizada em São Paulo no dia 12 de novembro, no Espaço Unimed.

Intitulado The Hayley Williams Show, o concerto terá canções do projeto solo da cantora e não contará com músicas do Paramore. A artista de 37 anos fará uma apresentação única, que vai contar com músicas de seu mais recente disco solo, Ego Death at A Bachelorette Party. Lançado em novembro do ano passado, de forma independente, o álbum define a nova fase de sua trajetória musical, mais amadurecida.

Como comprar ingressos?

A pré-venda de ingressos começa no dia 4 de maio, e vale para fãs que estiverem cadastrados no HWHQ, central oficial de comunicação da artista. Quem tiver interesse deve realizar o cadastro até a próxima quarta-feira, 29, às 10h (horário de Brasília).

A venda geral começa no dia 6 de maio, às 10h, pelo site da Eventim, e pela bilheteria física do Espaço Unimed, às 11h.

Valores dos ingressos

Haverá seis setores para o público, com ingressos que variam entre R$ 282,50 e R$ 995. Confira a seguir:

Pista: R$282,50 (meia) | R$565,00 (inteira)

Pista Premium: R$412,50 (meia) | R$825,00 (inteira)

Mezanino: R$472,50 (meia) | R$945,00 (inteira)

Camarote A: R$497,50 (meia) | R$995,00 (inteira)

Camarote B: R$497,50 (meia) | R$995,00 (inteira)

Hayley Williams no Brasil: saiba tudo!

Quando: 12 de novembro de 2026 Onde: Espaço Unimed Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP Ingressos: a partir de R$ 282,50 n site da Eventim