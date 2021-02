Hadson Nery fala do primeiro paredão do BBB 21 no 'Égua do Babado'

O ex-bbb paraense Hadson Nery é o convidado da live do Égua do Babado, desta terça-feira (2). O encontro será às 17h pelo instagram de oliberal.com, onde ele falará sobre a expectativa para o primeiro paredão, cancelamento e entre outros assuntos que estão na pauta do BBB 21.

O reality da casa mais vigiada do Brasil começou já cheio de tretas e assuntos relevantes. E nada melhor como um ex-participante do programa para avaliar tudo o que está acontecendo na casa. Hadson Ney fez uma participação polêmica, na edição de 2020, e pelo visto, está por dentro de tudo o que está rolando na nova edição.

Em entrevista para O Liberal, o jogador paraense disse que não poderia deixar de acompanhar a nova edição, já que vai fazer um ano que entrou na casa e a participação no programa significa uma dos melhores acontecimentos em sua vida. "Vou acompanhar sim, o BBB foi muito importante e agora vai completar um ano desse acontecimento", destacou.

Com relação a torcida, o paraense disse que ainda é muito cedo para manifestar, uma vez que quer sentir o programa e conhecer melhor os participantes. E para saber mais sobre as primeiras impressões de Hadson, o Égua do Babado chamou o paraense para um bate-papo bem descontraído e ele chegou a avisar que não tem restrições. O público pode participar e fazer qualquer pergunta.

Nesse encontro será feito um panorama dos principais acontecimentos da casa, a redenção à queda dos favoritos na primeira semana de confinamento, a moda do cancelamento e as apostas para a primeira eliminação.

Hadson Nery, 31 anos, é um dos participantes do Big Brother Brasil 2020. O ex-jogador de futebol atuou nas divisões de base do Corinthians e foi revelado pelo Clube do Remo.

Nery também vestiu as camisas do Paysandu, Paraná, Pinheirense-PA, Brasil de Pelotas, Tuna Luso, Boa Vista-RJ e América-SP. Ele se aposentou em 2014 no Bragantino-PA.

Fora do Brasil, Hadson atuou em Portugal pelos times Alcains, Gondomar e Leiria. Também passou por equipes da Ucrânia e Uruguai. Após sua aposentadoria ele tirou a licença B de treinador da CBF e exerceu o cargo nos clubes Pedreira-PA, Vila Rica-PA, Ypiranga-AP e Bragantino-PA.