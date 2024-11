Hackers invadem Instagram de Fábio Porchat

Fábio Porchat foi vítima de um ataque de hackers nesta terça-feira (26), que invadiram sua conta no Instagram. Se passando pelo humorista, os criminosos passaram a aplicar golpes financeiros no perfil, oferecendo propostas de “investimento” com rápido retorno de lucro.

“Para quem estava me mandando mensagem perguntando sobre o investimento… Ainda está disponível sim! Lembrando que não é sorteio, nem publicidade: você investe e recebe o lucro”, publicaram os hackers nos stories de Porchat.

Felizmente, na noite da terça-feira, Porchat conseguiu recuperar sua conta. Nos stories, ele comunicou seus fãs sobre o ocorrido.

“Vocês viram hackearam meu Instagram, clonaram as coisas toda, e enfim, ainda bem que conseguimos recuperar. Pelo que eu vi no direct, ninguém cai no golpe. Estamos de volta, sou eu aqui de volta”, esclareceu o ator.