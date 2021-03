Gusttavo Lima abre a temporada de lives com 'Buteco'

Nesse mesmo período do ano passado o sertanejo Gusttavo Lima deu início com as megas produções de shows virtuais para aliviar a angústia do isolamento de seus fãs por conta da pandemia do novo coronavírus. E neste sábado (6), com a mesma atmosfera em decorrência do aumento dos casos da doença em todo o Brasil, o sertanejo retorna com a live "Buteco". O show será transmitido no canal do youtube do artista, a partir das 20h.

Depois de um tempo parado com as lives, o artista resolveu retornar após vários pedidos do público, que vai poder conferir um show com os maiores sucessos do cantor, músicas recentes e participações especiais. Com relação a música nova, um dia antes da live, nesta sexta-feira (5), ele lançou o clipe de "60 segundos", que já está no canal do youtube do artista.

Mais uma vez o sertanejo Jonas Esticado vai dividir os vocais com Gusttavo, já que desde o ano passado ele vem com essa parceria na live do Embaixador. A canção "Investe em mim" ganhou topo no ranking das plataformas digitais após o sertanejo cantar em dueto a letra com Andressa Suita, na live de São João.

No ano passado, o artista estourou com a moda das lives. Além da live de São João, ele fez a café e Amor e entre outras, mas uma das mais esperadas foi a que ele fez no mês de outubro, após anunciar a separação de Andressa Suita. A live chegou com quase um milhão de acessos simultâneos e virou um dos principais assuntos da internet.

Os fãs do artista ficaram avaliando cada passo do cantor e chegaram a falar que ele estava nitidamente abalado com a separação. Outra live que também rendeu assunto na internet foi a que Gusttavo fez com as participações de Bruno e Marrone.

Em um certo momento da apresentação, o cantor Bruno brigou com Gusttavo pela separação e Marrone acabou se metendo e a dupla teve uma breve discussão em torno da vida privada de Gusttavo Lima. Essa foi umas das últimas apresentações virtuais de Gusttavo Lima, em 2020.

Cantor, compositor e produtor musical brasileiro, Gusttavo Lima nasceu em Goiânia e deu início à carreira ainda com sete anos de idade. Inicialmente, tocou no Trio Remelexo, com os irmãos mais velhos, Willian & Marcelo.

Mais tarde, também formou uma dupla chamada Gustavo e Alessandro. Foi em 2009 que lançou seu primeiro disco pela Audiomix. Começou a fazer sucesso com a música “Rosas, Versos e Vinhos”, tocando nas rádios de todo o país e conquistando um bom público.

No ano seguinte, lançou seu primeiro álbum ao vivo, o “Inventor dos Amores”, conseguindo emplacar três hits: “Cor de Ouro”, “Refém” e a música homônima, “Inventor dos Amores”.

Desde então, Gusttavo Lima vem fazendo sucesso. Já fez shows por todo o Brasil, mas sempre retorna à Goiânia. Ele diz que o público pode esperar por mais uma live para cantar e curtir a sofrência junto.

Live Buteco Bohemia, com Gusttavo Lima

Data: 06/03 – sábado

Hora: a partir das 20 horas

YouTube do artista