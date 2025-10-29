Capa Jornal Amazônia
Gustavo Mioto fala sobre suposta regravação da música 'Princesa' sem Ana Castela; cantora reage

Estadão Conteúdo

Nos últimos dias, surgiram boatos de que o cantor sertanejo Gustavo Mioto regravaria a música Princesa, que se tornou símbolo do seu relacionamento com Ana Castela, que acabou no fim do ano passado.

Agora, ele resolveu colocar um ponto final nas especulações, revelando que a música fará parte da trilha sonora da novela Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, protagonizada por Mioto.

"Não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E, ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem", explicou o cantor no seu perfil no X, antigo Twitter.

Ana Castela entrou na conversa e comentou sobre a suposta regravação. "Princesa é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor para novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo", registrou a Boiadeira.

Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário é resultado de uma aposta da TV Globo em um novo formato chamado microdrama. São novelas pensadas para as redes sociais, compostas por episódios curtos, no formato vertical, ideal para se assistir em telas de celulares.

A trama estreia em dezembro e terá 50 episódios curtos, de até dois minutos. Os primeiros capítulos ficarão disponíveis gratuitamente pelo Globoplay e no YouTube. Os demais serão exclusivos para assinantes da plataforma de streaming, via celulares.

Na história, Mioto interpreta o misterioso milionário Diego, que finge ser músico e pobre para conquistar Cindy (Mayara Aniceto), uma talentosa cantora e mãe solo.

Ana Castela também fará novela na TV Globo. Ela estará no elenco de Coração Acerelado, a próxima história a ocupar a faixa das 19h na emissora. A trama vai abordar o universo do feminejo, o sertanejo feito por mulheres, do qual Castela é uma das mais fortes representantes.

MÚSICA

GUSTAVO MIOTO

PRINCESA
Cultura
